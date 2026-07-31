La Xunta invierte 1,4 millones en nuevo suministro para Microbioloxía del CHUF

Imagen de archivo de uno de los laboratorios del CHUF Jorge Meis

El Servizo Galego de Saúde, dependiente de la Xunta, invertirá 1,4 millones de euros en el suministro de material y dotación de nuevo equipamiento para el laboratorio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

En concreto, desde el Sergas apuntan que se trata del contrato de material fungible y el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de muestras mediante cultivo, siembra automática, tinción de Gram, identificación microbiana y estudio de sensibilidad antibiótica en el laboratorio de microbiología.

Todo esto supondrá, tal y como aseguró Andrés Agulla, responsable del Servizo, “ter a última xeración de equipamento, e incorporar a automatización de accións mecánicas que facían os técnicos, que agora poderán asumir outras funcións e incrementar a carteira de prestacións”.

Desde el Área sanitaria ferrolana remarcan que el Servizo de Microbioloxía realiza, solamente en el ámbito de la bacteriología, entre 7.000 y 8.000 pruebas mensuales para detectar infecciones –la mayor parte de las mismas de orina y heridas–.

Así las cosas, con este nuevo contrato –por un periodo de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24, elevando el valor estimado a los 2,07 millones de euros– se actualizarán los equipos automáticos para hacer sensibilidades a los antibióticos (antibigramas); aquellos para la identificación bacteriana rápida de varias muestras a la vez con espectrometría de masas; se renovará el material de tinción que permite observar con microscopía las bacterias y células; y se incorporará una nueva siembra muestral, para la que se hará una pequeña intervención de adaptación en los espacios y que automatizará el trabajo más reiterativo con los especímenes realizado actualmente por los técnicos de laboratorio.