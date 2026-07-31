La Xunta invierte 1,4 millones en nuevo suministro para Microbioloxía del CHUF
El servicio realiza, solamente en el ámbito de la bacteriología, entre 7.000 y 8.000 pruebas mensuales
El Servizo Galego de Saúde, dependiente de la Xunta, invertirá 1,4 millones de euros en el suministro de material y dotación de nuevo equipamiento para el laboratorio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
En concreto, desde el Sergas apuntan que se trata del contrato de material fungible y el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de muestras mediante cultivo, siembra automática, tinción de Gram, identificación microbiana y estudio de sensibilidad antibiótica en el laboratorio de microbiología.
Todo esto supondrá, tal y como aseguró Andrés Agulla, responsable del Servizo, “ter a última xeración de equipamento, e incorporar a automatización de accións mecánicas que facían os técnicos, que agora poderán asumir outras funcións e incrementar a carteira de prestacións”.
Desde el Área sanitaria ferrolana remarcan que el Servizo de Microbioloxía realiza, solamente en el ámbito de la bacteriología, entre 7.000 y 8.000 pruebas mensuales para detectar infecciones –la mayor parte de las mismas de orina y heridas–.
Así las cosas, con este nuevo contrato –por un periodo de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24, elevando el valor estimado a los 2,07 millones de euros– se actualizarán los equipos automáticos para hacer sensibilidades a los antibióticos (antibigramas); aquellos para la identificación bacteriana rápida de varias muestras a la vez con espectrometría de masas; se renovará el material de tinción que permite observar con microscopía las bacterias y células; y se incorporará una nueva siembra muestral, para la que se hará una pequeña intervención de adaptación en los espacios y que automatizará el trabajo más reiterativo con los especímenes realizado actualmente por los técnicos de laboratorio.