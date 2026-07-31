La catedrática de la EPEF Laura Castro, premio nacional de investigación para jóvenes Ángeles Alvariño 

Laura Castro, catedrática de la EPEF EC

La catedrática en la Escola Politéctica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– de la UDC Laura Castro Santos acaba de ser galardonada con el premio nacional de investigación para jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –Miciu–, encargada de otorgar los galardones con los que se reconoce la excelencia científica, ha valorado la calidad de su trayectoria académica en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Se trata, además, de la primera vez que este premio así como el de investigación para jóvenes Margarita Salas en el área de Biología –otorgado a Mireia Vallés– recae en una mujer.

En total el Miciu ha concedido diez premios nacionales de investigación y otros tanto para jóvenes, dotados cada uno con una cuantía económica de 30.000 euros.

En el caso del galardón que recibirá la profesional de la EPEF distingue contribuciones sobresalientes realizadas por investigadores e investigadoras con una carrera que se encuentra todavía en consolidación.