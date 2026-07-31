Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La catedrática de la EPEF Laura Castro, premio nacional de investigación para jóvenes Ángeles Alvariño 

Se trata de la primera vez que este premio así como el de investigación para jóvenes Margarita Salas en el área de Biologíarecae en una mujer

Redacción Ferrol
31/07/2026 20:24
laura castro EPEF
Laura Castro, catedrática de la EPEF
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La catedrática en la Escola Politéctica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– de la UDC Laura Castro Santos acaba de ser galardonada con el premio nacional de investigación para jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –Miciu–, encargada de otorgar los galardones con los que se reconoce la excelencia científica, ha valorado la calidad de su trayectoria académica en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Se trata, además, de la primera vez que este premio así como el de investigación para jóvenes Margarita Salas en el área de Biología –otorgado a Mireia Vallés– recae en una mujer.

En total el Miciu ha concedido diez premios nacionales de investigación y otros tanto para jóvenes, dotados cada uno con una cuantía económica de 30.000 euros.

En el caso del galardón que recibirá la profesional de la EPEF distingue contribuciones sobresalientes realizadas por investigadores e investigadoras con una carrera que se encuentra todavía en consolidación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620