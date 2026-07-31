Inversión millonaria de la Autoridad Portuaria para concluir en 2027 la gran obra ferroviaria

Imagen del viaducto que cruza la ría para que llegue el tren al puerto exterior Cedida

La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao (APFS) ha recibido luz verde del consejo rector de Puertos del Estado para su propuesta de inversiones sobre el período 2026-2030, donde se contemplan para este próximo 2027 un grueso de partidas destinadas a mejorar las infraestructuras y la seguridad, especialmente las relacionadas con el ferrocarril.

En concreto, se trata de un montante de 19,7 millones de euros, precisa el ente portuario, destacando los 5,8 millones de la ejecución de los trabajos para la instalación del sistema de control, mando y señalización de la red ferroviaria. Los trabajos contarán también con Fondos Feder y está previsto que concluyan el año próximo, estando llamados a mejorar el actual sistema, reforzando su fiabilidad y facilitando el mantenimiento.

Así, el Puerto contará con una instalación que permitirá gobernar la totalidad de la red ferroviaria interior, complementando el acceso del tren a la dársena exterior al que se destinan 4,9 millones de euros en 2027. Precisan, no obstante, que las tareas finalizarán este año, aunque será el próximo cuando se prevé el devengo de la liquidación.

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El organismo portuario acometerá la anualidad que viene la parte comprometida del convenio firmado con la ADIF para acondicionar el ramal desde la dársena hasta la estación de tren en los terrenos que pertenecen al gestor de infraestructuras ferroviarias. Aclara el Puerto que, aunque el promotor es el Administrador, ellos asumen el coste que supone este tercer hilo para hacer posible la circulación en ancho métrico, reservándose para ello una partida de 2,2 millones.

En la propuesta de inversiones de la Autoridad Portuaria se incluyen además otros dos proyectos destacados para el 2027. El primero de ellos permitirá mejorar los muelles con la adquisición de sendos sistemas de amarre activo para el puerto exterior y renovará las defensas en el muelle Fernández Ladreda de la dársena interior.

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El importe total asciende a los 4,3 millones, de los que 1,8 se corresponden al año próximo. Asimismo, finaliza la APFS enumerando los 1,4 millones que se destinarán, a mayores, al desarrollo e implantación del sistema de seguridad y la plataforma de gestión y control integrada del propio ente portuario.