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Ferrol

El Ribera Juan Cardona presenta su plan estratégico de ampliación en el IV Consejo de Pacientes

El centro hospitalario acoge la exposición “La piel como testigo: entre la vida y su herida”

Redacción Ferrol
31/07/2026 22:26
Ribera Juan Cardona
Hospital Ribera Juan Cardona
Jorge Meis
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El Consejo de Pacientes del hospital Ribera Juan Cardona celebró su cuarta reunión en la que se explicaron los planes de optimización de espacios y circuitos del centro para mejorar la accesibilidad de los pacientes y las novedades en materia de mejoras tecnológicas dentro del plan estratégico de ampliación y modernización del hospital en el que se está trabajando.

En el encuentro se expusieron los resultados obtenidos en materia de accesibilidad y agilidad asistencial, que han mejorado gracias a un modeloorganizativo que optimiza los circuitos de atención asistencial, como explican desde el centro. Asimismo, se presentaron las actividades de promoción de la salud y educación sanitaria que desarrolla el hospital y que incluye talleres formativos dirigidos a pacientes y familiares para formarlos en hábitos saludables y el cuidado de la salud. También está previsto que se impartan distintas jornadas dirigidas a la población para fomentar la prevención, la autonomía y los hábitos saludables. 

Durante la jornada tuvo lugar una visita guiada por la exposición de Asotrame, “La piel como testigo: entre la vida y su herida”, que se puede visitar en el vestíbulo del hospital hasta mediados de agosto.

En esta IV reunión del Consejo de Pacientes tomaron parte representantes de seis asociaciones del área de influencia del centro sanitario ferrolano: AECC –Asociación Española Contra el Cáncer–, Cogami –Confederación Gallega de Personas con Discapacidad–, Affinor –Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste–, Alcer –Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales–, Asociación Sociocultural ASCM, Parkinson Ferrol y Asotrame –Asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas–.

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