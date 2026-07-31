El PSOE acusa al gobierno local de presentar las pérdidas de Emafesa “como un éxito”

El portavoz de la formación, Ángel Mato, en el pleno de Ferrol Jorge Meis

El grupo municipal socialista cargó hoy viernes contra el gobierno local de Ferrol, al que acusa de presentar las cuentas de Emafesa del pasado 2025, cuando se registraron pérdidas por valor de 628.327 euros, “como un éxito de xestión”. Por medio de un comunicado, el concejal Rafael Fernández criticó “o relato triunfalista” del Concello en su defensa de la propuesta de aprobación de la contabilidad de la empresa mixta de aguas del mencionado ejercicio, afirmando que “continúa sen alcanzar o equilibrio económico” y que sigue arrastrando “problemas estruturais”.

En este sentido, el representante censuró especialmente que se siga dando esta situación “despois de obrigar aos ferroláns a asumir unha subida histórica da factura da auga”, asegurando que, con este mensaje, “o Partido Popular pretende apropiarse dun mérito que non lle corresponde”. En esta línea, el edil recordó que esta misma formación, durante su período en la oposición, “pasou oito anos bloqueando politicamente” estas mismas cuentas y, por tanto, “impedindo a normalidade institucional”.

Asimismo, el socialista insistió en que el Consistorio todavía no ha presentado al resto de grupos un plan de viabilidad económica para Emafesa con medidas concretas y que tampoco ha resuelto “cuestións fundamentais” de la misma, como la reclamación a otros Concellos de las cantidades adeudadas por el saneamiento.

Transición Justa

Por otra parte, el portavoz de la formación, Ángel Mato, censuró esta semana “a ausencia dunha estratexia” por parte del gobierno local para la captación de fondos gestionados por el Instituto de Transición Xusta, afirmando que, durante el anterior mandato, se trabajó para incorporar a Ferrol a las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas. A este respecto, el socialista lamenta que, con la excepción de la rehabilitación del castillo de San Felipe, no se hayan impulsado más iniciativas a través de estas ayudas.

De este modo, reclama “a elaboración urxente dun Plan Municipal de Captación de Fondos da Transición Xusta”, así como un balance de propuestas y subvenciones.