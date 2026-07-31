El primer tramo de la calle Rubalcava comienza a mostrar su aspecto definitivo

Futuro alcorque de la intersección con Doutor Fleming Daniel Alexandre

La urbanización del primer tramo de la calle Rubalcava, entre las intersecciones con Doutor Fleming y la avenida do Rei, comienza a mostrar su aspecto definitivo. Las obras, iniciadas a finales del pasado ejercicio y que acumulan cierto retraso, en parte, por las malas condiciones meteorológicas del primer trimestre de 2026, presentaron en los últimos días importantes avances, lo que parece indicar que esta etapa del proyecto podría inaugurarse a lo largo del presente mes de agosto.

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A día de hoy, las aceras de ambos márgenes –que abandonan las losas cuadradas de bordes biselados por unas rectangulares más sobrias– ya se encuentran terminadas, al igual que las tapas de registro y de alcantarillado. En cuanto a la plataforma para el tráfico rodado, se reserva una franja en el lado derecho para espacios de aparcamiento, empleando en su superficie los antiguos adoquines retirados de la calzada.

Dicha banda aún no se ha terminado, pero presenta un estado muy avanzado de ejecución, habiéndose completado hasta la altura del número 85, a unos 38 metros del final del vial. El resto del firme, que será de hormigón pulido, por el momento no se ha acometido, pero al haberse concluido todas las canalizaciones y los servicios se espera que la aplicación de esta capa sea relativamente rápida –teniendo en cuenta, eso sí, que requiere de una semana como mínimo para su curado y endurecido–.

En cuanto al segundo tramo en obras, entre el cruce con la calle del Sol y el número 44 de Rubalcava, los trabajos de momento se están centrando en la retirada del pavimento para la posterior instalación de servicios y otras canalizaciones, siendo perfectamente visible el antiguo alcatruz.