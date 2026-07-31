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Diario de Ferrol

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Concentración en el Juzgado de Ferrol en apoyo a Bruno Lopes
Ferrol

El Juzgado de Ferrol acoge el juicio contra el activista Bruno Lopes

El acusado, que estuvo arropado por cerca de un centenar de personas, afirmó sentirse tranquilo y espera que se archive la causa

J. Guzmán
J. Guzmán
31/07/2026 12:07

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol acogió en la mañana de este viernes la vista en el juicio contra el activista Bruno Lópes, acusado de un presunto delito de odio por una serie de 'tweets' contra el Estado de Israel por el genocidio que está realizando en Palestina. 

Así, arropado por un centenar de personas, entre militantes de entidades sociopolíticas, simpatizantes y amigos, el ferrolano expresó su confianza de que se repita la resolución del anterior procedimiento, en mayo de 2025, en la que el magistrado titular acordó el sobreseimiento y archivo de la causa.