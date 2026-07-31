El Concello retira la licitación del futuro skatepark tras el acuerdo para su reubicación

La ubicación inicial era en un extremo del parque Antón Varela Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol ya ha retirado de la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del futuro skatepark de la ciudad tras el acuerdo alcanzado en los últimos días para encontrar una nueva ubicación en lugar de la inicialmente establecida, en el parque Antón Varela de Canido. Así, la mencionada herramienta estatal refleja el encargo como resuelto, detallando, en su última actualización –que figura como renuncia– que, por acuerdo de la Xunta de Goberno Local, “se decide non celebrar a contratación das obras”.

De igual modo, en el acta de resolución del procedimiento, figura que, en un informe remitido por la Consellería promotora de esta infraestructura remitido a la misa, se propone su paralización “á vista da dita petición popular maioritaria fomentada por asociacións culturais, Consello de Memoria e partidos políticos”. El siguiente paso, por tanto, será la negociación con los colectivos interesados una nueva localización para este activo que, como se recordará, está cofinanciado por la Xunta a través de un convenio con la Consellería de Deportes.