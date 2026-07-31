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Ferrol

El CEIP Leixa pierde Preimpresión Dixital y Promoción da Igualdade, a distancia

CIG-Ensino denuncia que los criterios que se establecen sobre el mínimo de matrículas para decidir cerrar o mantener un ciclo son“totalmente arbitrarios”

Redacción Ferrol
31/07/2026 20:27
CIFP Leixa
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La Consellería de Educación ha trasladado al CIFP Leixa de Ferrol la cancelación de la matrícula en el ciclo medio de Preimpresión Digital y en el ciclo superior de Promoción de igualdad de género a distancia.

CIG-Ensino se ha hecho eco de esta circunstancia, señalando que se produce justo antes de la adjudicación definitiva de docentes para el próximo curso, prevista para el próximo lunes, e influyendo en la reducción de personal, además de dejar a la comarca sin esta oferta.

Para el sindicato no todas las enseñanzas reciben el mismo trato por parte de la Dirección Xeral de FP.

Hacen hincapié en que los criterios que se establecen sobre el mínimo de matrículas para decidir cerrar o mantener un ciclo son, a su juicio, “totalmente arbitrarios” porque, indican, “na relación de ciclos medios e superiores a distancia liberados, algúns non chegan ao mínimo esixido e manteñen a oferta de matrícula”. La CIG-Enseñanza defiende que se mantenga en todos ellos porque el potencial alumnado de estas enseñanzas en concreto toma la decisión de cursarlas muchas veces en el propio mes de septiembre.

En el caso del CM de Preimpresión dixital del CIFP Leixa de Ferrol contaba con cuatro personas matriculadas y 11 reservas.

Este tipo de educación a distancia, explican, “é, ás veces, a única forma de cursar esta formación que teñen persoas que xa traballan e que tiña demanda de fora de Galicia, un gancho que noutras comunidades saben aproveitar moi ben para atraer alumnado a estas formacións”.

En el caso del CS de Promoción de la Igualdade de Xénero los datos de matrícula, con ocho formalizadas y 13 reservas, están muy por encima de otros que ciclos que mantienen su oferta, aseguran desde CIG-Ensino.

La única posibilidad que le queda al alumnado es acudir a los centros públicos de A Coruña, Pontevedra o Santiago o a centros privados.

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