El BNG critica la falta de propuestas culturales en gallego en las fiestas de San Ramón

La formación afirma que el cartel de las fiestas está destinado a un público "moi concreto" AEIG

El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol criticó este viernes duramente al Concello por su “pouco diálogo” con el resto de grupos municipales a la hora de diseñar el calendario de propuestas para las fiestas de verano. A través de un comunicado, la edila María do Mar López lamentó que se diese cuenta a la oposición del cartel de los festejos el mismo viernes, “cando xa se tiñan publicitado na súa totalidade tanto na prensa como nas redes sociais”.

En esta línea, la representante censuró “o escaso apoio que ofrece a lingua e a cultura galega o goberno do Partido Popular”, indicando que, si bien se ha incrementado el número de actuaciones, el espacio para el gallego “segue a ser escaso, por non dicir marxinal”. Asismimo, la concejala incide en el caso de las actividades para los más pequeños, detallando que la única en el idioma de la Comunidad es la misma que la celebrada el año pasado, una fiesta de hinchables.

Finalmente, María do Mar López lamentó que se diseñase un cartel “para atraer un público moi concreto” y que, por ello, deja al margen un sector de la población, además de no apoyar la cultura gallega.