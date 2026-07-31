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Ferrol

Abierta la convocatoria para la utilización de espacios en la Casa da Xuventude de Ferrol

Los interesados podrán remitir sus solicitudes a partir del 8 de agosto

J. Guzmán
J. Guzmán
31/07/2026 20:31
Los espacios se cederán por un período máximo de un año
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El Concello, a través del tablón de anuncios de la web municipal, anunció este viernes la futura convocatoria, dirigida a entidades de la ciudad, para la ocupación de espacios en la Casa da Xuventude.

Tal y como recoge el decreto, las asociaciones y organizaciones juveniles deberán remitir sus solicitudes al Consistorio entre el 10 de agosto y el 8 de septiembre, ambos incluidos. Las instancias –cuyo modelo se incluye en los anexos de la comunicación del gobierno local–, deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: descripción del proyecto y las actividades propuestas; copia de los estatutos, CIF, número de registro y datos personales del titular de la entidad; y el seguro de responsabilidad civil. Respecto a este último, asimismo, se indica que deberá tener un límite mínimo de 300.000 euros y un sublímite por víctima de 150.000.

Por otra parte, desde el Concello se recuerda que el reglamento de estas instalaciones limita la cesión del espacio a un año, pero podrá renovarse mediante solicitud previa.

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