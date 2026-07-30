Reganosa consolida su posicionamiento internacional con la presencia en Polonia, Irlanda y Alemania

Terminal gasística en Polonia Cedida

Reganosa consolida su estrategia de internacionalización y su posicionamiento como proveedor de referencia en el sector energético europeo, a través de su colaboración con operadores públicos y entidades estatales responsables de infraestructuras gasistas críticas en distintos países.

La compañía mantiene actualmente una presencia activa en Polonia, Irlanda y Alemania, donde trabaja con Gaz- System, Gas Networks Ireland (GNI) y Deutsche Energy Terminal (DET), tres operadores públicos con un papel clave en la seguridad de suministro energético en sus respectivos países.

Adjudicación en Polonia

En Polonia, Reganosa ha resultado adjudicataria de un contrato marco con GAZ-SYSTEM, operador del sistema gasista nacional, para la prestación de servicios de consultoría comercial y operativa vinculados a la nueva terminal de GNL de Gdańsk.

El proyecto constituye una de las principales apuestas estratégicas del país para reforzar la seguridad de suministro y consolidarse como hub gasista en Europa Central y del Este.

El contrato incluye el apoyo en la preparación operativa de la terminal, la asistencia relacionada con las fases de puesta en marcha y operación inicial, así como la asistencia en procesos de contratación, posicionando a Reganosa como un socio técnico de alto valor en fases clave del desarrollo del proyecto.

Presencia en Irlanda

En Irlanda, la compañía también ha sido seleccionada mediante licitación internacional por Gas Networks Ireland, el operador semipúblico de la red de gas, para la prestación de servicios de verificación técnica independiente para el diseño de la ingeniería inicial (FEED) del proyecto Strategic Gas Emergency Reserve (SGER). Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la resiliencia del sistema energético del país, dada su elevada dependencia de importaciones y la ausencia de almacenamiento estratégico propio.

El proyecto consiste en el desarrollo de una reserva estratégica de gas con fines no comerciales basada en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y la infraestructura asociada, que actuará como respaldo en situaciones de emergencia, contribuyendo a garantizar la continuidad del suministro.

Proveedor en Alemania

En Alemania, Reganosa cuenta con una posición ya consolidada como proveedor de servicios de infraestructura energética a largo plazo.

La compañía presta servicios de operación y mantenimiento en la terminal de GNL de Brunsbüttel desde 2022.

La participación de Reganosa Servicios en distintas fases de estos proyectos —desde la consultoría y verificación en etapas tempranas hasta la operación y mantenimiento de instalaciones en funcionamiento— refuerza su propuesta de valor integral y su posicionamiento como socio de largo recorrido en el desarrollo de infraestructuras energéticas.

La consolidación de Reganosa en mercados como Polonia, Irlanda y Alemania refleja, como señalan desde la firma, "la capacidad para competir con éxito en el ámbito internacional y para aportar conocimiento especializado en el desarrollo, optimización y operación de infraestructuras de GNL, contribuyendo de forma activa al refuerzo de la seguridad energética y a la transformación del modelo energético en Europa".