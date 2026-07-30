Los argumentos “sólidos e razoables” cambian la ubicación del skatepark

Pleno de la corporación ferrolana Daniel Alexandre

En medio de la época vacacional, el pleno del mes de julio se presentó con únicamente dos puntos para su aprobación, más allá de las daciones de cuenta y de las mociones de los grupos de la oposición que centraron gran parte del debate.

Las cuentas de la empresa de aguas y el nombramiento de los miembros del Tribunal Municipal de Reclamacións Económico-Administrativo salieron adelante en esta sesión de fin de mes, generando mayor debate, como viene siendo habitual, el relativo a la gestión del agua.

Entre las mociones, una de ellas, sin llegar a debatirse porque fue retirada por consenso, puso fin a la idea de ubicar el skatepark en el parque Antón Varela como había decidido el ejecutivo de José Manuel Rey. Las críticas de la oposición, de los colectivos de memoria histórica –en este parque se halla el monumento a las víctimas del franquismo– y de entidades sociales llevaron al gobierno a aceptar un cambio de localización, que está todavía sin decidir, y, como consecuencia, a la retirada de la moción planteada por los tres grupos de la oposición –PSOE, BNG y FeC– que reclamaban ese cambio.

El edil de Cultura, José Antonio Ponte Far dijo haber escuchado “argumentos sólidos e razoables para a oposición ao proxecto” y apuntó que ahora se pensará una nueva localización para construir un skatepark al que nadie se opone. El alcalde valoró que se ha hecho una labor de “escoitar e ponderar”.

Con respecto a las cuentas de Emafesa, se aprobaron, como explicó la edila Susana Sanjurjo, “en tempo e forma”, como reflejo de que “volveu a xestión ao Concello de Ferrol” recuperando una empresa que “pasa da quebra total e en causa de disolución a ter so perdas de 628.000 euros frente aos dous e tres millóns de anos anteriores”.

No dudó en señalar que “no rexistro mercantil flipan por inscribir con puntualidade as contas de Emafesa”.

La oposición no se mostró tan optimista –el punto se aprobó con los únicos votos favorables del ejecutivo local– con la situación de la empresa de aguas, señalando, como en el caso de Iván Rivas –BNG–, que Emafesa “segue a dar perdas pese a retirada do canon, a perdoarlle investimentos, a impor unha tasa sen infraestruturas funcionando e a un rescate de 4,7millóns”.

Desde el PSOE, Rafael Fernández, apuntó que “as contas son as mesmas que torpedeou o PP, e o único que cambiou foi o goberno” mientras de Jorge Suárez ­–FeC– puso sobre la mesa que la empresa será totalmente pública en el año 2030 y “non hai nada sobre que tipo de xestión se quere”.

Sanjurjo puso en valor que hoy en día Emafesa tiene un patrimonio de 5,5 millones euros, un fondo de maniobra de 5,1 millones y con todas las garantías jurídicas, siendo el Concello el propietario ya de un 93% de la misma.

El pleno dio el visto bueno a los miembros del Tribunal de Reclamacións Económico Administrativo, órgano independiente que comenzará a funcionar en breve, en cumplimiento de la Ley de Grandes Ciudades.