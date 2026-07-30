Ferrol Vello vuelve a sus orígenes con la nueva edición del Mercado Medieval

Mercado Medieval de Ferrol Daniel Alexandre

Un año más la zona portuaria de Ferrol recuerda su pasado medieval con la apertura de un mercado de época, que permanecerá abierto al público, con puestos y actividades, hasta el próximo lunes. incluido.

El Mercado medieval se inau­guró en la tarde de este jueves 30 y ya congregó a numeroso público atraído en cada edición por la ambientación, los puestos de venta de productos artesanales, de joyería, ropa, etc y los stands de alimentación y bebida, que permiten pasar una jornada completa disfrutando del evento, dirigido a todas las edades.

Los espectáculos que se desarrollan a lo largo del día por calles y plazas amenizan la feria, que tendrá este fin de semana su máxima actividad y, con toda seguridad, también registrará la mayor afluencia de público.

Mercado Medieval de Ferrol Daniel Alexandre

Gigantes, ‘trasnos’, saltimbanquis y monstruos se pasearon ayer por la feria, que abrió en esta primera jornada únicamente en horario de tarde.

Ya desde este viernes ofrecerá sus productos y actividades a partir de las 11.45 horas y hasta las 23.45, con pausa desde la hora de comer hasta las seis de la tarde, que reanuda su programa. Hoy habrá música, representaciones de escenas medievales con personajes típicos, recorrido de llamativas criaturas o pócimas con las que engatusar a los menos precavidos.

La zona del paseo de la Marina ha sido la elegida para la instalación de los puestos, sin avanzar más hacia el barrio de A Magdalena como en anteriores ocasiones.

No faltarán, como viene siendo habitual, los campamentos medievales para los más pequeños de la casa, con actividades diversas o la Escola de cabaleiros, en la que cualquiera puede llegar a convertirse, al menos por un momento, en un garrido caballero.

Juegos de mesa y otras atracciones ocuparán el ocio de los niños y niñas.