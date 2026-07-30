El Marqués de la Ensenada, de estadista ilustrado a genocida

estatua del Marqués de la Ensenada Archivo

La estatua del Marqués de la Ensenada, situada en los jardines del Parador de Turismo, seguirá en pie, con vistas al Arsenal en cuya creación y conversión de Ferrol en una ciudad moderna con una de las bases militares más importantes tuvo mucho que ver.

Precisamente ese papel de estadista ilustrado fue el que se tuvo en cuenta para mantener la pieza escultórica de César Lombera en la ciudad, pese a la moción para su retirada presentada este jueves por Ferrol en Común en el pleno de fin de mes.

Ferrol en Común solicitará la retirada de la estatua del Marqués de la Ensenada Más información

Todos los grupos municipales recocieron la “barbarie” y también el amplio desconocimiento que supuso el hecho histórico conocido como “La gran redada”, que quiso aniquilar a la población gitana de España, separando a hombres y mujeres para evitar su reproducción y haciendo que los varones mayores de siete años se dedicasen a trabajos forzosos en las grandes obras que se construyeron en el país.

Desde FeC, su portavoz, Jorge Suárez, planteó la propuesta en base a una petición de un colectivo de gitanos, que hoy mismo se concentrarán en la zona a las 19.00 horas, para recordar estos hechos genocidas y en memoria y reparación del pueblo gitano. Pese a que todos los grupos reconocieron estos hechos, tan solo Ferrol en Común y BNG votaron a favor de la retirada de la estatua levantada en el año 2015.

Desde el PSOE, la edila Montserrat Dopico apuntó que “a lupa ao revisionismo sería interminable” y valoró hechos como el papel del marqués en la conversión de Ferrol en una base militar clave y que hizo que pasase de ser una villa marinera a una ciudad moderna y actual.

El edil de Cultura, José Ponte Far condenó también los hechos de la “Gran redada” aunque matizó que “non se deben xulgar os feitos pasados con criterios de hoxe”. Desde el BNG, Roberto Montero definió al marqués de “xenocida, racista, españolista e imperialista” y criticó la presencia de una escultura de “un ser tan pouco humano”. Pese al rechazo de la moción, el portavoz de FeC, Jorge Suárez, valoró que se haya conseguido “lembrar esta atrocidade histórica”

Reparación de la memoria del pueblo gitano

Precisamente para este viernes, a las 19.30 horas, está previsto un acto delante de la estatura del Marqués de la ensenada por la reparación de la memoria del pueblo gitano.

Se cumplen 278 años del intento de exterminio de este colectivo, conocido como la "Gran redada", resultado de la publicación de una Real Orden.