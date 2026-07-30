El Concello aclara que Ferrol no está en alerta por los niveles del embalse de As Forcadas

Aspecto del embalse das Forcadas este miércoles Daniel Alexandre

El concejal de Obras e Servizos, José Tomé, aclaró este miércoles que la Xunta, a través de Augas de Galicia, no ha situado a Ferrol en el nivel de alerta por los niveles registrados en el embalse de As Forcadas y que, por ello, no se prevén por el momento restricciones en el suministro, pero insiste en hacer un consumo responsable por parte de vecinos y empresas del municipio.

“Aún no nos han notificado nada para tomar medidas, porque eso implica tener una prealerta, una alerta y la emergencia, y de momento no estamos en ninguna de esas situaciones”, relató ayer el responsable. En este sentido, Tomé López apunta que, desde su departamento, quieren “concienciar” a los vecinos de la situación, avanzando, además, que para no agravar el problema sí establecerán restricciones a las compañías adjudicatarias de servicios locales. A modo de ejemplo, detalla que se van a limitar los riegos en las zonas verdes y se paralizarán los baldeos a la hora de limpiar las calles.