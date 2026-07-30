Aluvión de turistas en el mercado de Ferrol para hacerse con “nuestro mejor pescadito”

Rocío Soto, este miércoles, mostrando los mejillones y la sardina F. C.

Pasadas las doce del mediodía, a la hora punta del mercado central de A Magdalena, una cola de gente esperaba este miércoles en el puesto de Peixes Niki para llevarse su pescado limpio. Entre la clientela de toda la vida, que ya suele hacerle las encargas a Rocío Soto a través de WhatsApp, se colaban bastantes ‘tiempos compuestos’ que delatan el origen mesetario de otros tantos compradores.

“Estamos teniendo mucha gente, mucho turista, más que el año pasado. De hecho, te diría que cada vez se nota más. Viene la gente de fuera a comerse nuestro mejor pescadito”, analiza la placera, que a esa hora había despachado ya casi todo el género. Estos días, cuando el nordés es lo único que rompe la calma chicha del mar, “estamos teniendo un poco de todo” y los precios, por lo tanto, no suben.

En Peixes Niki sobresalen actualmente dos opciones por encima del resto. Por un lado los mejillones, que este año los hemos echado de menos por su larga ausencia debido a las sucesivas mareas rojas. Ahora están muy sabrosos, sobre todo los especiales que tienen en el puesto, llegados desde Sanxenxo, y que venden a 6 euros. Asimismo, tienen otro más pequeño a 4,5. La otra protagonista es la sardina, que “está buenísima, en su punto. Este año ya vino muy rica”.

Con turistas que se dejan aconsejar y otros que vienen con las ideas fijas, “como la gente de aquí”, Rocío Soto enumera otros de los pescados que están arrasando estos días, además del rape, que es un fervor en verano porque “se hace mucho salpicón y hay mucha demanda”.

A este se le unen las parrochitas, una de las opciones más ferrolanas, y los boquerones “de aquí, que los recogen directamente y viene sin pasar por cámara, del mar a la mesa”, valora Rocío Soto. La merluza, que no hay mucha, se encarece, pero las meigas están asequibles, al igual que la corvina, la bertorella o las doradas, que son perfectas para el horno, la plancha o la brasa.