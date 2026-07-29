Una mugardesa protesta frente a su concesionario tras meses esperando su vehículo adaptado

Patricia Díaz frente al concesionario ferrolano Cedida

Una vecina de Mugardos con movilidad reducida, Patricia Díaz, inició este miércoles una protesta frente al concesionario oficial de Peugeot en Ferrol, en la avenida Nicasio Pérez del polígono de A Gándara, ante el retraso que está sufriendo en la entrega de su vehículo adaptado después de que este sufriese una avería. “Ese vehículo son mis piernas”, señala la afectada, detallando que lleva cuatro meses esperando por una reparación que no termina por la falta de un componente.

“Estoy desesperada. Nosotros compramos el coche el año pasado, un 5008 con un gran maletero, porque tengo movilidad reducida y aunque puedo caminar un poco con muletas, cuando me desplazo utilizo una silla de ruedas con una handbike”, explica Díaz. El problema, relata, es que el pasado mes de marzo, durante un viaje a Bilbao para ver a su hijo, el turismo se estropeó en plena ruta y fue necesario traerlo de vuelta a Ferrol mediante una grúa.

Una vez en el taller del establecimiento, los mecánicos confirmaron que se había averiado el motor, que tuvo que ser sustituido, así como la ECU –Unidad de Control Electrónico, también conocida como centralita–. Sin embargo, durante las reparaciones se constató que era necesario cambiar un útil “que no lo hay en Madrid, en Barcelona... En ningún lado, y entonces no se lo dan mandado”, detalla.

Alternativas

Ante esta coyuntura, apunta la mugardesa, el concesionario les proveyó con un vehículo de sustitución, pero era demasiado pequeño y no tenía espacio para la silla de ruedas. Posteriormente, hace poco más de un mes, el establecimiento puso a disposición otro coche, en este caso el mismo modelo que habían adquirido, pero ni era automático ni estaba adaptado, por lo que Patricia Díaz tampoco lo podía utilizar –el que compraron, explica, tiene un freno de palanca, pero al empeorar su situación han solicitado que el acelerador también emplee esta misma tecnología–.

“Mi marido ahora es mi taxista, me desplazo con él, pero yo necesito el vehículo porque esto, me está inhabilitando”, expone, relatando que no puede hacer muchas de sus actividades del día a día al depender de otra persona. “Esto me está limitando y me está generando depresión, porque ya van cuatro meses y ahora llega agosto, lo hemos consultado y nos dijeron que esperásemos hasta septiembre, que el próximo mes está todo cerrado”, lamenta.

Falta de soluciones

La afectada puntualiza, a este respecto, que en el concesionario “se portaron bien” con ella y su marido y que intentaron “mover” las gestiones todo lo posible, pero que sigue sin tener una solución a su problema. Y es que, como expone la mugardesa, la principal dificultad es que no es una cuestión del propio establecimiento, sino de la marca en sí. “La única alternativa que nos pudieron ofrecer aquí es dejarnos ese coche de sustitución, pero yo no lo puedo conducir”. De igual modo, ha tratado de contactar por teléfono directamente con la empresa en múltiples ocasiones, pero siempre le comunican que su agente no está disponible.

Esta incertidumbre, afirma la perjudicada, está agravando su enfermedad, pues es neurodegenerativa “y en momentos de tensión me pongo más rígida, más espástica, y me noto peor”, lamenta.