Un agente alemán y otro italiano patrullan por el Camino Inglés con la Policía Nacional

La patrulla saliendo de Xuvia, en Narón Cedida

En el marco del incremento de peregrinos que se viene registrando en el Camino Inglés, la Policía Nacional ha querido repetir este mes de julio la iniciativa que tanto éxito cosechó en la zona la pasada Semana Santa, cuando hasta la ciudad naval se desplazaron patrullas mixtas internacionales del proyecto 'Comisarías Europeas'.

En esta ocasión, la comisaría Ferrol-Narón desplegó efectivos para reforzar la seguridad y la atención al peregrino entre los días 16 y 28 de este mes. Explican que uno de los agentes llegó desde la Landespolizei de Alemania y otro vino de la Polizia di Stato de Italia.

Ambos patrullaron, con su uniformidad oficial, junto a efectivos de la Policía Nacional, prestándoles un "apoyo singular" desde la Unidad de Caballería, lo que "aportó mayor visibilidad y capacidad de cobertura en los tramos del Camino Inglés, con especial atención a las zonas forestales incluidas en el plan de prevención de incendios", trasladan desde el Cuerpo.

Los equinos seguirán prestando servicio durante el resto del verano, reforzando esa vigilancia preventiva y presencia policial. Asimismo, en la ruta jacobea dan apoyo a las personas que la recorren, haciendo además labores de traducción y toma de denuncias en alemán e italiano, "reduciendo barreras idiomáticas".

El proyecto 'Comisarías Europeas' echó a andar en 2008 junto a Francia, al amparo del Tratado de Prüm, y se ha consolidado como un referente de cooperación policial transnacional. En el caso de Ferrol-Narón, la incorporación de estos dos agentes fue "especialmente pertinente" al registrar "un crecimiento sostenido de peregrinos procedentes" de esos países.