Servigal toma oficialmente el relevo de Más Cuidados en la gestión del refugio de Mougá

Momento de la 'candaina' celebrada la pasada semana con la asociación NaronKan Daniel Alexandre

La empresa Servizos Galegos de Lacería (Servigal) tomará mañana el mando del refugio de mascotas mancomunado de Mougá, cogiendo el relevo de Más Cuidados, anterior adjudicataria del servicio desde el año 2019.

Así, con motivo de este cambio de gerencia, desde el Concello de Ferrol se ahondó en el proceso de renovación de la prestación, el cual arrancó a comienzos de 2025. A este respecto, el gobierno local apuntó que, en los criterios del juicio de valor –que suponen un 49% de la puntuación total–, Más Cuidados obtuvo 42,75, Servigal 28,4 y Cgara 7,75 sobre un máximo de 49, mientras que en los evaluados automáticamente, las dos primeras alcanzaron el máximo –15 puntos– en actuaciones de mejora de las colonias felinas.

Sin embargo, como apunta el Consistorio, fueron los criterios económicos los que finalmente decantaron la balanza en favor de Servigal, presentando una oferta por 560.052 euros frente a los 592.900 de la empresa que regenta Yadira Tenreiro –sobre un tope presupuestario de 603.249 euros–. Asimismo, el Concello informó de que no se dieron bajas temerarias.

Novedades

En cuanto a los cambios que experimentará el servicio durante este nuevo ciclo, el gobierno local apuntó que la adjudicataria se comprometió a remodelar el edificio existente y a crear espacios de atención veterinaria adicionales, tales como un quirófano, una sala de rayos u otra de reanimación. Asimismo, la empresa avanzó su intención de ampliar la plantilla existente que, como se recordará, será subrogada.

Por otra parte, el alcalde y presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey, aprovechó la ocasión para agradecer, en su nombre y en el del organismo, a Más Cuidados su trabajo y dedicación durante los siete años que gestionó el refugio. A este respecto, destacó “o seu papel esencial” a la hora de mejorar el bienestar animal en la comarca, así como su “rigor profesional e o seu compromiso ético”.