Se descubre en el castro ferrolano de Esmelle una joya de vidrio bañada en oro justo antes de las visitas abiertas al público

El director técnico e investigador del Incipit (CSIC), mostrando los hallazgos a los representantes institucionales que visitaron este miércoles el castro Emilio Cortizas

El equipo que trabaja en la excavación arqueológica de Esmelle, situada en el lugar de Tralocastro de la parroquia ferrolana, está de enhorabuena. Entre los numerosos materiales que están descubriendo en las poco más de dos semanas que lleva en marcha esta cuarta campaña, iniciada el pasado 13 de julio, hay dos piezas que llaman especialmente la atención. Por un lado, se trata de una vasija decorada con motivos sogueados, muy característicos de la cultura castrexa, de la que han aparecido varios fragmentos. Asimismo, destaca un pequeño abalorio de un centímetro de diámetro, elaborado en vidrio bañado en oro, y sobre este ya se han realizado unas primeras hipótesis que apuntan a la isla de Rodas (Grecia) como sitio de procedencia.

La mayor parte de los hallazgos encontrados durante la presente campaña corresponden a materiales cerámicos, tal como se expuso ayer a los participantes en la visita institucional que precede a las que se dirigen al público general, este jueves 30 y viernes 31, en la que se inauguró la denominada “avenida Tralocastro”. El director científico y profesor de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, junto con el director técnico e investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, Samuel Nión Álvarez, fueron los encargados de guiar a los invitados.

“Cada nova campaña confirma o enorme potencial arqueolóxico deste xacemento”, manifestó Fenollós, que además dirige la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial encargada de las intervenciones llevadas a cabo en la zona desde 2023. El convenio entre el Concello de Ferrol y la Universidade da Coruña que las posibilita “se prolongará durante catro anos máis, permitindo así dar continuidade aos traballos”, tal como señaló el alcalde, José Manuel Rey Varela, resaltando también que “o castro de Esmelle está a converterse nun referente non só a nivel local, senón tamén no ámbito da investigación arqueolóxica en Galicia”.

Una de las particularidades de las visitas es que las personas que trabajan en la excavación no detienen su labor Emilio Cortizas

La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, fue otra de las integrantes de la comitiva institucional, y quien puso el foco en la dimensión formativa de una excavación como esta, que permite a alumnado ir “adquirindo experiencia práctica e traballando en contacto directo co patrimonio cultural".

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, valoró la colaboración, por segundo año consecutivo, de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, “coa que pretendemos favorecer os traballos que se levan a cabo neste xacemento”.

Además, en la visita participó el director territorial de Cultura de la provincia, Severino Álvarez; el presidente de la Fundación Luis Monteagudo, Alfredo Eiras Martínez; su secretario, Santiago Vázquez Collazo; y las concelleiras de Turismo e Patrimonio Histórico, Maica García Fraga, y de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons Formoso.

Novedades

El equipo de trabajo está compuesto este año por cerca de 20 personas, la mayor parte estudiantes universitarios, otras recientemente tituladas y personal investigador vinculado a la UDC, la USC y la Universidad Complutense de Madrid.

En esta campaña continúan trabajando en la calle pavimentada descubierta anteriormente, el edificio alargado y el torreón defensivo. Como novedad, este verano se abrieron tres sectores más: uno centrado en la zona de acceso, otro anexo a esa edificación que se supone correspondería a algún uso colectivo y un área próxima al primer recinto amurallado que fue excavado.

La temporada 2026 tendrá continuidad durante el mes de agosto, cuando está previsto realizar trabajos de restauración y consolidación de varias estructuras, así como la elaboración de un plano topográfico preciso.

Visitas guiadas gratuitas del programa ‘Aberto por escavación’ ‘Aberto por escavación’ es el título de la propuesta divulgativa que incluye tres visitas guiadas al castro de Esmelle, dirigidas al público general, entre este mismo jueves 30 (11.00 y 16.00) y el viernes 31 (11.00 horas). Un año más, el punto de encuentro para todas las personas interesadas en participar en estas incursiones al yacimiento de la Edad de Hierro ferrolano, que no necesitarán inscripción previa, será la asociación de vecinos Val de Esmelle. Las visitas cuentan con Lucía Brage como guía, doctora en Protección del Patrimonio Cultural y responsable del Arqueódromo, un proyecto divulgativo pensado para el público familiar que, a partir del convenio de colaboración que firmaron la Universidade da Coruña y la Fundación Luis Monteagudo, pasó a llevar el sobrenombre de este pionero, primer director de las excavaciones del castro coruñés de Elviña y las mámoas de A Zapateira. A lo largo del último año, se calcula que este yacimiento con una superficie aproximada de 20.000 m2 recibiría alrededor de 1.400 visitas.