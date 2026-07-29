Rádio FilispiM y Cuac sellan su hermanamiento en un programa especial con los vecinos de Limodre

Participantes en la emisión Emilio Cortizas

El local de la Asociación de Vecinos de la parroquia fenesa de Limodre acogió en la tarde de este martes la emisión de un programa que, además de servir para el hermanamiento de Radio FilispiM y Cuac, abordó la importancia de los medios comunitarios, en este caso las radios, para visibilizar los problemas y las inquietudes de la ciudadanía.

De hecho, el programa finalizó con una tertulia entre los representantes de ambas radios y del tejido vecinal de Limodre, que pudieron intercambiar opiniones sobre los más diversos asuntos.

Entre otros contenidos como entrevistas o recital de poesía, la emisión incluyó una entrevista con los responsables del Felicia Pop, el festival más arraigado en la comarca, con más de dos décadas y media de trayectoria.