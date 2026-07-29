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Ferrol

Murat cuidará las zonas verdes del Puerto de Ferrol

La firma deberá ocuparse de un ámbito que abarca una superficie aproximada de unos 144.500 metros cuadrados

Redacción Ferrol
29/07/2026 10:58
Zonas verdes pertenecientes al organismo
Zonas verdes pertenecientes al organismo en imagen de archivo
Emilio Cortizas
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La empresa Murat, con sede social en Mesía, se encargará de realizar el mantenimiento de las zonas verdes dependientes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao los dos próximos años. El importe de adjudicación se aproxima a los 398.000 euros, impuestos incluidos. Fue la única oferta recibida. 

La firma deberá ocuparse de un ámbito que abarca una superficie aproximada de unos 144.500 metros cuadrados, de los cuales 34.500 se corresponden a césped y 110.000 a zonas verdes marginales, así como casi 18 kilómetros de márgenes de viales. 

Por otro lado, en los dominios del organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal hay alrededor de 275 árboles, que también forman parte del objeto de un contrato que el Puerto tiene que externalizar por no tener personal especializado.

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