Menos incautaciones pero los mismos decomisos: la realidad del furtivismo

Agentes de Gardacostas, en un operativo en 2024 Jorge Meis

El furtivismo amenaza con más intensidad que nunca la actividad del marisqueo en la ría de Ferrol. La crisis productiva está llevando a la desesperación –y en no pocos casos a cambiar de sector– a muchos trabajadores del mar que ven agravada su situación con estas prácticas irregulares que esquilman el poco recurso que queda.

El verano es una época propicia para el furtivo, empujado por unas condiciones meteorológicas y del mar generalmente más favorables. La necesidad no entiende de sostenibilidad del recurso, ni tampoco de trazabilidad de los productos del mar, así que los datos de actividad ilegal que tiene la Consellería do Mar reflejan en parte una realidad compleja.

En comparación con el año pasado a estas mismas alturas, la cantidad de marisco y pescado decomisado en el entorno de la ría de Ferrol apenas difiere. Si entonces fueron 327 kilos de diferentes especies –hubo una gran incautación, de 124 kilos de centolla– los que se sacaron de las manos de personas sin permiso de explotación, en el actual el volumen es prácticamente idéntico: 317 kilos y con otra gran operación, los 124 kilos de vieira de hace unas semanas en Punta Redonda, en Mugardos.

El número de infracciones registradas fue también similar. En los siete primeros meses de 2025 se tramitaron 87, por las 79 del ejercicio actual. Y ello a pesar de que el volumen de inspecciones realizadas por el Servizo de Gardacostas se redujo considerablemente. Entonces fueron 351, casi una al día, por las 231 de enero a julio de este año.

Donde sí hay una diferencia considerable –sobre todo en comparación con el conjunto de Galicia– es en el registro de incautaciones, es decir, la retirada de útiles y artes de pesca y marisqueo que emplean los furtivos para trabajar, como capachos, sachos, rastros, miños, trasmallos, nasas o cubos, por ejemplo. Hace un año, el número interceptado por el Servizo de Gardacostas en colaboración con la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma y con otros cuerpos de seguridad, como la Policía Local o la Guardia Civil, según la zona, fue de 343, mientras que en este año está en algo más de un tercio, 120.

Otro de los datos que recoge el balance de los siete primeros meses del servicio en la ría de Ferrol es el cambio de escenario de los operativos, que, aunque algunos son regulares y rutinarios, otros responden a denuncias o sospechas de actividad ilícita. Hace un año, el lugar más habitual era el mar –129 salidas–, mientras que en 2026 la actividad de los agentes guardacostas se centró en el entorno playa-costa, es decir, más propio del marisqueo, a pesar del descenso drástico del stock de bivalvos de talla comercial.

El resto de los lugares de actuación fueron en el puerto –es decir, en el momento de descargar el género antes de entrar en la lonja–, con 55; el mar, con 42, y en establecimientos de hostelería, que concentraron 41 inspecciones. En la rula y en en las rutas del transporte del recurso también hubo, pero pocas (5).