Los diez primeros ferrolanos del ‘Aprender Trabajando’ ya tienen sus ansiados diplomas

Mila Serantes, Díaz Mosquera y Silvia Gil, este miércoles, durante la entrega de diplomas Cedida

Para una decena de jóvenes de Ferrolterra comenzó “una nueva etapa vital”. Se lo dijo Martín López, el tutor que los acompañó a lo largo de estos seis últimos meses formándose en el marco de ‘Aprender Trabajando’, un proyecto de la Fundación Secretariado Gitano que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo (FSE+); el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023; la Xunta de Galicia y laCaixa.

En el acto de entrega de diplomas, que se celebró ayer en la sede ferrolana de Afundación, el mentor subrayó que se sentía “orgulloso de todo lo que habéis conseguido”, valorando que la demostración más importante en este tiempo se la habían hecho a sí mismos estos chicos y chicas que, gracias a su “compromiso, constancia, capacidad y esfuerzo”, se han abierto puertas en el mercado laboral para poder trabajar como reponedores, charcuteros o panaderos en superficies comerciales.

La cita contó con la presencia del teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, así como de las concejalas de Benestar Social e Igualdade, Rosa Martínez Beceiro y Elvira Miramontes, además de Mila Serantes, responsable de Forma-t+, el espacio donde adquirieron destrezas prácticas. También estuvieron representantes de las empresas que les han dado una oportunidad para completar su formación.

A ellas quiso dirigirse Pablo Monteiro, el joven que recibió un reconocimiento especial por “su actitud ejemplar y compromiso diario”, sin faltar ni un solo día al curso. Él, además de valorar esta “oportunidad muy grande”, agradeció la bienvenida de Alcampo y Carrefour, cuyas plantillas les brindaron una gran acogida.

A lo largo del acto, además de valorar su “esfuerzo, constancia, y trabajo en equipo”, se hizo mucho hincapié en la importancia de que sirvan de ejemplo para otros jóvenes de su edad, sobre todo entre la comunidad gitana que no siempre cuenta con referentes cercanos.

En este sentido, Silvia Gil Couto, coordinadora local de Secretariado Gitano, valoró a mayores la ocasión de visibilizar un proceso en el que “han superado muchísimos retos, consiguiendo logros y avanzando”, dejando atrás los miedos y ganando en autoestima y habilidades. “Cuando empiezan se piensan que no pueden, pero sí que son capaces y la Fundación está para acompañarlos en este proceso, del que deben sentirse muy orgullosos”.