Teatro
La premiada obra de Ferrolterra sobre el Patronato de Protección a la Mujer se estrena este mismo jueves en A Coruña
El Colón acogerá la primera representación de la pieza en una modalidad pensada para grandes teatros como este
El teatro Colón de A Coruña acogerá esta noche, a las 21.00 horas (apertura de puertas a las 20.30), la representación de la obra creada en Ferrolterra ‘Non precisamos perdoar’, con dramaturgia y dirección de Eugenia Sanmartín y Ángel Simón, Helga Méndez a cargo del espacio escénico y música original del dúo Barahúnda.
La propuesta, cuya idea parte de la investigación de Belén López Cillero, pone sobre el escenario la existencia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución de control y tortura femenina que funcionó desde 1941 hasta 1985 a nivel estatal. Cristina Moreira, Sonia Ruiz Parra y el propio Ángel Simón representarán los distintos papeles de esta pieza ganadora del Luísa Villalta.