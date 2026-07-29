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Teatro

La premiada obra de Ferrolterra sobre el Patronato de Protección a la Mujer se estrena este mismo jueves en A Coruña

El Colón acogerá la primera representación de la pieza en una modalidad pensada para grandes teatros como este

Redacción Ferrol
29/07/2026 23:19
Imagen de la primera representación de 'Non precisamos perdoar', en el local de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, donde se ofreció una modalidad pensada para espacios sin dotación técnica
Imagen de la primera representación de 'Non precisamos perdoar', en el local de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, donde se ofreció una modalidad pensada para espacios sin dotación técnica
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El teatro Colón de A Coruña acogerá esta noche, a las 21.00 horas (apertura de puertas a las 20.30), la representación de la obra creada en Ferrolterra ‘Non precisamos perdoar’, con dramaturgia y dirección de Eugenia Sanmartín y Ángel Simón, Helga Méndez a cargo del espacio escénico y música original del dúo Barahúnda.

La propuesta, cuya idea parte de la investigación de Belén López Cillero, pone sobre el escenario la existencia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución de control y tortura femenina que funcionó desde 1941 hasta 1985 a nivel estatal. Cristina Moreira, Sonia Ruiz Parra y el propio Ángel Simón representarán los distintos papeles de esta pieza ganadora del Luísa Villalta.

A estrea de 'Non precisamos perdoar' ateigou a Agrupación Instrutiva de Caamouco

El Patronato de Protección a la Mujer centra el estreno del mes en el teatro Colón

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