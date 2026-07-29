La Pescadería de Ucha volverá a abrir sus puertas este martes tras cuatro meses de obras

Aspecto que presenta actualmente la Pescadería de Ucha Emilio Cortizas

La actividad en la histórica Pescadería de Ucha se retomará, de no presentarse imprevistos, el próximo martes, 4 de agosto. Así lo detallaron ayer varios placeros ferrolanos, avanzando que el traslado hasta las renovadas instalaciones se realizará a lo largo del fin de semana. De igual modo, uno de los responsables de las obras también afirmó que el objetivo es que las instalaciones vuelven a estar operativas en la mencionada fecha, si bien desde el Concello no se ha ofrecido una confirmación oficial.

“Yo lo veo un poco verde, porque aún no acabaron el suelo, algunos remates, limpiar...”, asegura Rocío Soto, gerente del puesto Peixes Niki, que también expresó su satisfacción por el aspecto final que presenta el interior del inmueble. A juicio de esta profesional, el mercado “quedó bien” y resulta funcional, que es lo más importante para este colectivo, afirmando que ha detectado algunas deficiencias pero que cree que “se pueden” solucionar.

Aspecto refinado

En cualquier caso, el aspecto que presentan las instalaciones a día de hoy está muy avanzado, especialmente en comparación con el que tenían el pasado día 17, cuando el alcalde, José Manuel Rey, las visitó para comprobar el estado de la intervención. A este respecto, destaca que todos los puestos están ya finalizados y que incluso se han colocado las plantas ornamentales, de modo que, como apuntó Soto, solo restan algunas placas del suelo y varios remates en la zona de descanso.

Como se recordará, el proyecto, valorado en 326.647 euros –cofinanciado por la Xunta a través de un convenio con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración–, tiene como objetivo mantener la esencia de este espacio, al tiempo que se dinamiza para incrementar su valor como activo turístico. Así, las obras consistieron, por una parte, en la recuperación de la cubierta original, cuyas cinchas estaban ocultas bajo grandes paneles de madera, además de liberar el espacio central para hacer más eficiente su funcionamiento.

En este sentido, la actuación plantea crear tres “corredores”: uno intermedio más orientado a visitantes y a los usuarios de la futura zona de comidas –que además cuenta con bancos y puntos de reposo– y dos laterales para los clientes de los puestos. Respecto a estos últimos, además, se ha unificado el criterio estético, generando una imagen armoniosa al tiempo que se conservan las características de cada establecimiento.

En cuanto a la mencionada área de cocina, que es la que hace del espacio un gastromercado, desde el gobierno local no se ha detallado si entrará en funcionamiento al mismo tiempo que la pescadería o si se demorará un tiempo.