La ‘Blas de Lezo’ y el ‘Patiño’ atracaron este miércoles en Ferrol tras participar en el ‘Despliegue Atlántico 2026’ de la OTAN

El 'Patiño' y la 'Blas de Lezo' durante su atraque en el Arsenal de Ferrol este miércoles AEIG

La ‘Blas de Lezo’ y el buque de aprovisionamiento ‘Patiño’ ya están de nuevo en su base del Arsenal de Ferrol. Fue este miércoles por la mañana cuando ambos buques entraron en la ría dando por concluida su participación en el ‘Despliegue Atlámtico 2026’, el “hito operativo más importante para la Armada a lo largo de este año”, precisan desde el Ministerio de Defensa, enumerando que “han participado más de 2.000 efectivos a bordo de las plataformas navales más avanzadas”.

La F-103 y el A-14 son dos de ellas, pero en el contingente también estuvieron el ‘Juan Carlos I’, el ‘Castilla’ y la fragata ‘Reina Sofía’, además de un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina, unidades aéreas y embarcadas con cuatro aviones ‘Harrier’, entre otras que formaron parte del Grupo de Combate Expedicionario español, que ejerció el liderazgo directo en los últimos compases del despliegue.

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De hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se comunicaba anteayer con los mandos de los buques participantes, presumiendo de que “la Alianza sabe que puede contar con España”.

En este caso, se realizó un adiestramiento de alto nivel en colaboración con otros países participantes en los ejercicios ‘Fleetex’ y ‘Neptune Strike’, siendo esta última una actividad de vigilancia reforzada de la OTAN que puso a prueba la integración real de grupos de portaaviones y anfibios.

El ‘Patiño’ había partido de Ferrol el pasado 1 de febrero, mientras que la ‘Blas de Lezo’ lo hizo a finales de mayo, poniendo ambas rumbo a la costa atlántica de EE.UU.