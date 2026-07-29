Homenaje de la comunidad venezolana en Ferrol a los rescatadores de Briegal

Voluntarios de Briegal y parte de la comunidad venezolana en el acto Cedida

“Mientras nosotros vivíamos la angustia y la impotencia de estar lejos, ustedes hicieron aquello que nosotros habríamos querido hacer. Dejaron a sus familias, aceptaron el riesgo, cruzaron un océano y llegaron a una tierra que sufre con un único propósito: salvar vidas”.

Este es solo un fragmento de la emotiva carta que el pasado lunes se leyó en el homenaje que la comunidad venezolana le quiso brindar a los efectivos de la ONG ferrolana Briegal que acudieron a La Guaira para ayudar tras los terremotos que sacudieron la zona.

Al acto, que se celebró en la iglesia del Rosario del Ensanche A, acudieron parte del contingente que llegó a Venezuela el pasado 28 de junio, que estaba formado por dos bomberos de Ferrol y uno de Navantia, además de otro del parque de As Pontes y dos más de A Coruña.

Detalle de la placa entregada por los venezolanos que viven en Ferrol Cedida

Angélica Ledezma, autora del texto de agradecimiento, explica a este periódico que se les hizo entrega de una placa de reconocimiento a su labor y de unos parches para todos los efectivos, incluyendo a los perros, en los que están bordadas las banderas gallega y venezolana.

“Ellos nos comentaron que era impresionante cómo la gente, a pesar del dolor que estaban atravesando por la pérdida de sus casas y familiares, los recibían con una sonrisa y mucha hospitalidad”, traslada, haciendo hincapié en que “aunque llevaron comida para cubrir los días que estarían allá, no les hizo falta porque la gente les ofreció de todo, lo poco que tenían, como agradecimiento”. Asimismo, el lunes también compartieron con los voluntarios de Briegal una gran mesa repleta de platos típicos venezolanos.

Los parches que les obsequiaron Cedida

“Llegaron desde esta tierra gallega para tender una mano a un pueblo que sufre. Para devolver esperanza donde parecía que ya no quedaba ninguna. Tal vez no todos los milagros fueron posibles, pero cada piedra que levantaron, cada minuto que entregaron, cada esfuerzo realizado y cada vida que intentaron salvar fueron un inmenso acto de amor por la humanidad”, destacaron también en la misiva, donde precisaron que “dicen que la patria es el lugar donde nacemos, pero nosotros hemos aprendido que también es donde alguien nos tiende la mano cuando más la necesitamos” y agradecieron una vez más que estuviesen “donde nosotros no pudimos estar”.

Manoel Tato (Briegal): "No salvamos vidas en Venezuela, pero acompañamos a la población, allí están muy, muy solos" Más información

“Hay muchos venezolanos residiendo aquí y fueron muchos los que en su día emigraron al país caribeño, entre ellos mi abuelo, que tenía casa en La Guaira”, había apreciado en su momento Manoel Tato, presidente de Briegal, en una entrevista para Diario de Ferrol cuando regresaron de su expedición, añadiendo que “no era normal que Galicia no tuviera a nadie desplazado para colaborar con una catástrofe como la que están viviendo”.