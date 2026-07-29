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Cine en coche

El autocine continúa en A Malata con la película ‘Padre no hay más que uno’

Después del estreno con 'Grease', la programación se dirige ahora al público familiar

Redacción Ferrol
29/07/2026 23:08
La semana pasada se estrenó la programación de autocine en A Malata con 'Grease'
La semana pasada se estrenó la programación de autocine en A Malata con 'Grease'
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La segunda sesión de autocine en Ferrol, la iniciativa que propone proyecciones cinematográficas para ver desde el interior de un automóvil, tendrá lugar en la noche de este sábado 1 de agosto, con el inicio del filme previsto para las 22.30 horas. Después de haber estrenado el programa la semana pasada con la película ‘Grease’, esta vez el protagonismo recaerá en el público familiar.

‘Padre no hay más que uno’ es el título dirigido por Santiago Segura, protagonizado por este mismo cineasta y junto a Toni Acosta, que dará continuidad a este ciclo municipal, que volverá a desarrollarse en el aparcamiento trasero de A Malata. De la misma manera que en la primera convocatoria, los espectadores podrán acceder en sus vehículos al recinto hasta 15 minutos antes de que empiece la película.

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