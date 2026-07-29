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Diario de Ferrol

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Ferrol

BNG y el sindicato CGT se suman a la concentración a favor de Bruno Lopes

Las dos organizaciones se suman así a la concentración convocada por Mar de Lumes

Redacción Ferrol
29/07/2026 10:56
manifestación de apoio a Bruno Lopes
Manifestación de solidaridad con Bruno Lopes, en enero
Jorge Meis
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El Bloque Nacionalista Galego y el sindicato Confederación General del Trabajo –CGT– anunciaron este martes su apoyo al activista propalestino ferrolano Bruno Lopes, que está llamado a declarar este viernes en los juzgados de la calle Coruña en relación con unos tuits –ocho en total– que publicó en el año 2024 y que la Guardia Civil, que lo denunció de oficio, considera “antisemitas” e “incitadores al odio”. 

Las dos organizaciones se suman así a la concentración convocada por Mar de Lumes a las 10.00 horas con el lema “Antisionismo non é antisemitismo”, en referencia al argumento esgrimido por el propio denunciado. 

En el caso de la sección sindical de la CGT, señala que “baixo ningún concepto aceptamos que toda crítica a Israel sexa antisemitismo. Esta confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo, en beneficio das políticas ultradereitistas de Netanyahu, é denunciada incluso por superviventes do Holocausto ou os seus descendentes, como o profesor Norman Finkelstein”, expone. 

Además, apunta al Gobierno central por “incoherente respecto ao xenocidio do pobo palestino” y considera que la Guardia Civil acomete “actuacións represivas contra persoas que criticamos o xenocidio”. 

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