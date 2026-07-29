Alfonso Pérez: “Hoxe en día preocúpanos moi especialmente a actividade dos mergulladores”
O xefe de servizo de Protección de Recursos lembra que a pesca deportiva ten uns límites
O xefe de servizo de Protección de Recursos da Consellería do Mar, Alfonso Pérez, sinala que, máis alá das consecuencias da crise produtiva nas rías, a caída da presión dos furtivos vén dándose xa desde hai década e media.
A diminución da cantidade de recurso comisado e dos útiles incautados está relacionada coa crise produtiva das rías?
En parte si, mais tamén é unha tendencia que se está a dar nos últimos quince anos en toda Galicia. En marisco ou peixe comisado hai unha diminución, aínda que no caso das artes e os aparellos incautados mantense máis ou menos, mesmo con algún pequeno repunte. Agora temos a problemática do cacharro, sobre todo no sur de Galicia, onde estamos intervindo moito e tratamos tamén de ter embarcacións no mar para retirar aparellos. En cambio, as cantidades que en anos anteriores podían chegar aos 150.000 ou mesmo aos 175.000 quilos agora estamos en 50.000 ou 60.000.
Nesa redución, que parte se lle pode atribuír á dotación de máis recursos e medios?
Nós tratamos de manter o persoal e aí estamos a ter tamén algunha dificultade porque se está a dar unha remuda xeracional no servizo, de traballadores que están no tránsito da xubilación e que intentamos suplir pouco a pouco. Tamén estamos renovando os medios materiais e incrementando as patrulleiras. En Ferrol queremos mellorar e aumentar o número de embarcacións e que sexan máis adecuadas ao traballo, é dicir, que poidan retirar aparellos e artes e traer todo ese material prohibido a terra.
De que medios dispón Gardacostas na ría de Ferrol?
Agora temos oito persoas, contando co xefe da unidade, así como a embarcación ‘Miranda’ e varios vehículos, co apoio das auxiliares dos nosos barcos itinerantes –o ‘Mar de Galicia’, o ‘Sebastián Ocampo’ ou o ‘Irmáns García Nodal’– e tamén da base da Coruña, que está moi preto.
Mudou o perfil do furtivo?
Si, si que cambiou. Do mesmo xeito que nós estamos chegando á xubilación, tamén percibimos unha renovación nos perfís do furtivo: agora vén xente máis nova, moi forte fisicamente, quizais máis agresiva... En esencia é un pouco o mesmo que había antes: algúns non teñen outro medio de vida e dedícanse a isto case como algo pseudoprofesional, outros teñen problemas de consumo de estupefacientes ou son insolventes... Persoas, por dicilo así, que teñen pouco que perder.
Desde Mar insístese nos problemas que o furtivismo pode ter para a saúde ao non seguir os cauces regulamentarios. Por parte do consumidor final, mellorou a conciencia ou aínda hai moito ‘comercio’ porta a porta?
Hai máis información, máis campañas de concienciación e a xente sabe que se quere unha trazabilidade do produto que está mercando, ten que facelo polos medios autorizados, pero tamén hai, e sempre haberá, ese típico vendedor que vai cunha bolsiña polos restaurantes –o percebe, sobre todo–. Con todo, a xente está cada vez máis sensibilizada de mercar o produto, sobre todo o do marisqueo, polos cauces regulamentarios se quere ter unha garantía da súa salubridade.
Hai algunha situación que lles preocupe especialmente na área de Ferrol? Agora estamos un pouco preocupados sobre todo polo furtivismo dos mergulladores, dedicados á extracción de ameixa e, sobre todo, de vieira. Na área de Mugardos hai unhas zonas pouco profundas que teñen moi bos accesos e onde non poden achegarse as nosas embarcacións. Son puntos moi fáciles para este tipo de mergullador furtivo. A comezos deste mes tivemos unha incautación importante na zona de Punta Redonda, onde intervimos 120 quilos de vieira, unha especie que, cómpre lembrar, non se pode extraer nin consumir pola toxina amnésica. Tratar de introducila nos mercados e canles de comercialización pode ser constitutivo dun delito contra a saúde pública; xa non é un tema só de furtivismo. Tamén nos preocupa o furtivismo a pé, que é máis esporádico e que se dá na zona de Neda, no Pazo da Merced, ou en Maniños, con reincidentes que adoitan ir á ameixa, ou o percebe, que é un clásico na primavera e no verán en toda a costa. Nesta época tamén nos ocupamos moito dos mergulladores que teñen licenza de pesca de lecer ou deportiva: teñen uns cupos, como cinco quilos por día, dous polbos máximos por día e licenza, pero detectamos que algúns deles sacan centola ou outras especies para as que non están autorizados.
Hai anos, un informe da Fiscalía de Medio Ambiente sinalaba que arredor dun 20% do furtivismo dábase entre os mariscadores con pérmex. Segue a ser así?
Esas prácticas diminuíron e son casos illados, pero ben é verdade que cando se fan controis nos mariscadores profesionais atopamos algúns que se exceden os topes permitidos. A concienciación e renovación do sector fai que estes casos sexan máis esporádicos, aínda que existe: a persoa que ten acceso ao recurso, ás veces non trae o que debe traer, senón un pouco máis.