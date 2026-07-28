Vanesa Martín y Leire Martínez completan el cartel de las fiestas de Ferrol más "ambiciosas"

Vanesa Martín en uno de sus últimos conciertos Cedida

A falta de saber quién será el encargado o encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de San Ramón, los conciertos que todavía quedaban por conocerse han sido desvelados este martes por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien aseguró que se trata de un cartel "cada vez más ambicioso, con más actuaciones de mucho impacto, que se complementan con una serie de actividades turísticas, deportivas y culturales".

Toda la programación

En primer lugar, el viernes 21, arrancará el apartado musical con La Noche de Cadena 100, en la que estará Fangoria, Bombai y Yoly Saa (21.00). Ya el sábado 22, contando con el respaldo de la Xunta de Galicia, vendrá a la ciudad naval Vanesa Martín y Agris (21.30), dos de las novedades que no se habían avanzado. Asimismo, en Caranza actuará la América de Vigo (00.30). Al día siguiente, el domingo 23, será el turno de Siloé.

París de Noia y La Misión serán el broche de oro a las fiestas de Ferrol Más información

Las propuestas se subirán al escenario de la plaza de Armas, siendo, como es habitual, con entrada gratuita. Ya el lunes 24 compartirán la noche el gaiteiro Xosé Manuel Budiño y la banda De Ninghures, mientras que el martes 25 será el turno de Leire Martínez y Paula Koops. Además, serán Celtas Cortos los que protagonicen la jornada del miércoles 26.

El jueves 27 habrá una doble propuesta. Por un lado, en el escenario principal sonarán las rondallas locales en el tradicional festival de verano, al tiempo que se desplegará en el parque Antón Varela el Rock en Canido, que este año aglutina a Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug R' Band y Alfredo Piedrafita.

De Ninghures se suma al cartel de las fiestas de verano y actuará en Armas el lunes 24 de agosto Más información

Llegados al viernes 28, las tablas de Armas se dividirán entre las propuestas de Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, multiplicándose al día siguiente, el sábado 29, para dar cabida a los ritmos de Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LG1DO. Finalmente, el domingo 30 será el turno de Enol y Marlena.

El lunes 31 de agosto, día de San Ramón, llegará el broche de oro a los festejos con la habitual sesión pirotécnica que, por tercer año consecutivo, incorporará el espectáculo de drones y empezará a las 23.30. Antes, en el puerto de Curuxeiras, actuará la orquesta La Misión (20.30) y después la París de Noia (00.00 horas).

El pop de Marlena y Enol sonará en las fiestas de Ferrol Más información

El regidor compareció acompañado del director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, y la delegada de la Xunta en la ciudad, Martina Aneiros, además del concejal de Festas, Arán López. Rey Varela aplaudió las “ganancias” de la ciudad en cuanto a población, empleo e inversiones, pero también en su capacidad para atraer cada vez a más visitantes, dando la cifra de un 48% de incremento.

Más propuestas

En este sentido, además de la programación musical, resaltó otras actividades lúdicas y deportivas como complemento a un mes de agosto que pretende convertir a Ferrol “en el mejor lugar para los vecinos, los ferrolanos que están fuera y quienes nos visiten”. Así, este fin de semana comenzará la feria medieval en Curuxeiras y se repite el autocine en A Malata el sábado, la misma jornada en la que se disputa regata de traineras en la ensenada.

El jueves 6 abrirá sus puertas la Feira da Cervexa en Armas y también Equiocio Ferrol en As Cabazas, llegando los días 14 y 15 el Nachiños Fest al puerto ferrolano. En el calendario también están destacadas las fiestas de Brión (día 15), el Rallye de Ferrol (21 y 22), el Pantín Classic (desde el 22), los festejos en Caranza (a partir del 23), la Festa do Choco (29), XII Concentración de vehículos clásicos y las carrozas de Santa Comba (29 y 30).

Los más pequeños podrán disfrutar también de la Festa do Grumete (8 y 9), el Campus Chiqui Basket (desde el 10), fiestas de la espuma —en O Lago (15), Valón (16), Covas (22) y Viladóniga (23)— y una gran cita infantil en la avenida de Esteiro el sábado 29 de agosto.