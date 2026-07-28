Respaldo unánime a Equiocio Ferrol, que estrena acuerdo con el Campus Industrial

La presentación oficial de Equiocio Ferrol reunió a autoridades políticas, patrocinadores y colaboradoradores Emilio Cortizas

El Salón de Recepciones del Palacio Municipal ferrolano acogió este martes la presentación oficial de la nueva edición de Equiocio Ferrol, que celebrará sus 35 ediciones del 6 al 9 de agosto en el campo de As Cabazas.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, incidió en que se trata de “unha cita consolidada que actúa como valor engadido á cidade nestas datas e amplía toda a programación que a cidade ofrece a ferroláns e visitantes”, mientras que el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, comprometió el respaldo de la Xunta para “seguir impulsando unha actividade que fomenta valores como a igualdade, a responsabilidade, a empatía, a constancia e o respecto polos animais” y destacó, además, que de las cerca de 5.000 licencias federativas, la mayoría son de mujeres.

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Por su parte, el diputado portavoz de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández, quiso subrayar la importancia de la cita también en términos económicos.

Universidad

La vicerrectora del Campus Industrial e Responsabilidade Social, Ana Ares, acudió al acto como parte activa del evento, al haber firmado la organización un acuerdo con la Universidade da Coruña.

Se trata de una iniciativa que permitirá la contratación de varias personas con discapacidad y que servirá para poner en marcha, de cara al 2027, el ‘Camiño conciencia’ para promocionar la ruta jacobea que parte del puerto de Curuxeiras.

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A mayores, en cuanto a la competición hípica, serán unos 240 caballos y 200 jinetes o amazonas los que tomen parte de alguno de los tres certámenes.

Actividades

En la programación no faltará el ya tradicional concierto de Malditos Pendejos ni los talleres infantiles de cocina creativa, el festival de mascotas, el Ecomarket, las sesiones de sonoterapia y baños de sonido, las degustaciones gratuitas de ‘Galicia sabe aMAR’ y, como novedad, la pinacoteca al aire libre de Arte BCen de Blanca Cenalmor, que además lleva ‘Lienzos Sonoros’.