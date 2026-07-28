Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Publicado el expediente de expropiación para la supresión del tapón de Muíño do Vento

En total se verá afectada una superficie de 169 metros cuadrados, dividida en tres parcelas

J. Guzmán
J. Guzmán
28/07/2026 17:51
tapón urbanístico de la tortillería de Canido
La eliminación de esta barrera es una de las peticiones históricas del barrio
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La eliminación del tapón urbano existente en la intersección de las calles Muíño do Vento y Alonso López, una de las reivindicaciones históricas del barrio de Canido, se encuentra ya un poco más cerca de ser una realidad. Y es que hace escasos días, el gobierno local ferrolano emitió un edicto en el que se informaba a la ciudadanía de la aprobación inicial del expediente de expropiación de los terrenos perjudicados, iniciando su fase de exposición.

Así, una vez completado este período, que será de un mes a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), arrancará el procedimiento administrativo que, como se recordará, será por tasación. De este modo, son tres las parcelas afectadas, sumando una superficie total de 169 metros cuadrados. Tras abonar a los propietarios las cuantías establecidas por el espacio perdido –56.812 euros para la primera, de la que se expropian 122 metros cuadrados; 2.078 para la segunda, por 26 metros; y 1.678 en la tercera por 21–, se redactará el proyecto y se demolerán las tres edificaciones que conforman el tapón urbano.

La intervención, de este modo, consistirá en la supresión de los mencionados inmuebles, en estado de abandono desde hace años, la ampliación del vial en la intersección –mejorando la visibilidad de los vehículos y la seguridad de los peatones– y la construcción de aceras, que conectarán con las existentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620