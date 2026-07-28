Publicado el expediente de expropiación para la supresión del tapón de Muíño do Vento

La eliminación de esta barrera es una de las peticiones históricas del barrio Jorge Meis

La eliminación del tapón urbano existente en la intersección de las calles Muíño do Vento y Alonso López, una de las reivindicaciones históricas del barrio de Canido, se encuentra ya un poco más cerca de ser una realidad. Y es que hace escasos días, el gobierno local ferrolano emitió un edicto en el que se informaba a la ciudadanía de la aprobación inicial del expediente de expropiación de los terrenos perjudicados, iniciando su fase de exposición.

Así, una vez completado este período, que será de un mes a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), arrancará el procedimiento administrativo que, como se recordará, será por tasación. De este modo, son tres las parcelas afectadas, sumando una superficie total de 169 metros cuadrados. Tras abonar a los propietarios las cuantías establecidas por el espacio perdido –56.812 euros para la primera, de la que se expropian 122 metros cuadrados; 2.078 para la segunda, por 26 metros; y 1.678 en la tercera por 21–, se redactará el proyecto y se demolerán las tres edificaciones que conforman el tapón urbano.

La intervención, de este modo, consistirá en la supresión de los mencionados inmuebles, en estado de abandono desde hace años, la ampliación del vial en la intersección –mejorando la visibilidad de los vehículos y la seguridad de los peatones– y la construcción de aceras, que conectarán con las existentes.