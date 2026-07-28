Más Cuidados pone en valor el apoyo de las entidades sociales en la gestión del refugio de Mougá

Momento de la visita de los usuarios de Aspronaga al refugio Cedida

A la medianoche de mañana miércoles, la gestión del refugio de mascotas mancomunado de Mougá pasará a manos de Servizos Galegos de Lacería (Servigal). Así, con motivo de este cambio de gerencia, la actual empresa responsable de la prestación, Más Cuidados, ha querido despedirse poniendo en valor su trabajo durante los últimos siete años.

A través de un comunicado, la empresa que dirige Yadira Tenreiro destacó que, a lo largo de este período, se han tramitado más de 2.000 adopciones. De hecho, durante el primer semestre del ejercicio se cerraron 126 acogidas, a las que se suman otras 31 –más tres reservas– impulsadas en las últimas horas. Esto se traduce, apunta la firma local, en que el presente mes de julio ha sido el mejor, en términos de mascotas encontrando un nuevo hogar, desde que comenzó a gestionar el servicio en 2019.

Este éxito, señala, se basa principalmente en la implantación en el refugio de un modelo “basado en el bienestar animal, la concienciación social y la colaboración ciudadana”, así como en el apoyo del voluntariado y el tejido asociativo –como es el caso de las colonias felinas–. Asimismo, como muestra del impacto que ha tenido esta modalidad, desde la empresa se detalló que el pasado lunes, un grupo de usuarios de la Asociación de Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga), “al conocer el próximo relevo”, volvieron a visitar el refugio “para compartir una última jornada con el equipo de Más Cuidados”.

Finalmente, la responsable de la empresa, Yadira Tenreiro, expresó su “enorme gratitud” hacia todas las personas y entidades que acompañaron y apoyaron a su compañía durante estos siete años de gestión del albergue.