Marea Negra celebra el pase de procuradores y abogados al régimen de autónomos

Imagen de una de las movilizaciones del movimiento, en 2024 Daniel Alexandre

Marea Negra Ferrol ha expresado su satisfacción por la aprobación de la pasarela al Régimen Especial del Trabajo Autónomo –RETA– de abogados y procuradores. “Es un éxito histórico”, señala el colectivo, que atribuye este logro a una movilización de “más de tres años de trabajo y lucha constante en la calle, en reuniones con instituciones en general, con agentes sociales, movimiento asociativo y ciudadanía”, que han respaldado sus reivindicaciones.

El sindicato de abogados y procuradores considera que con la aprobación de la pasarela se pone fin “a una discriminación que durante décadas dejó a miles de compañeros sin una protección social digna en materia de jubilación, incapacidad, maternidad, etc. Hoy celebramos que la constancia y la unión dan resultados y es el reconocimiento de que quien defiende los derechos de la ciudadanía también tiene derecho a los suyos”.

Marea Negra asegura que en este proceso no se ha sentido sola y, de hecho, manifiesta su agradecimiento a la ciudadanía y los medios de comunicación que han contribuido a darnos visibilidad. “Marea Negra Ferrol seguirá trabajando y luchando para que la aplicación de la pasarela se haga de forma ágil y sin dejar a nadie atrás”.

Además, avanza que, “con la misma pasión”, seguirá dando la batalla por la dignificación de las condiciones del turno de oficio, que supone, apunta el sindicato, “alzar la voz para que la justicia gratuita –que preferimos llamar justicia pública– sea justa también para quien la presta y se reconozca nuestra labor”.

“Compromiso”

Por último, el sindicato expresa la implicación y el compromiso de las “compañeras y compañeros que siguieron adelante y se mantuvieron en la lucha a pesar de los muchos obstáculos que se enfrentan en el día a día por defender estos derechos”.