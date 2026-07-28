La productora ferrolana que estuvo detrás de la Super 8 exporta cultura desde la ciudad a terreno internacional

Estreno de ‘A historia vaxenial’, de Raquel Nogueira, este mismo año en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña Cedida

Esta semana, sin ir más lejos, llegará hasta Reino Unido una de las producciones cinematográficas, teatrales y musicales de Artyc (Artes Escénicas y Cine) Content, una firma local que está afrontando una nueva etapa como parte de su recorrido de más de un cuarto de siglo trabajando en el sector cultural. “Desde Ferrol se puede conectar con todo el mundo y para nosotros es el lugar perfecto donde poder hacer cosas”, celebra Rubén Coca, uno de los responsables junto a Tania Vila.

Los profesionales que están detrás de la productora también son guionistas y directores, por lo que el séptimo arte es una de las patas principales de este proyecto, que aprovechan tanto para sus propias creaciones como para apoyar a nuevos cineastas, especialmente gallegos. “A nivel cinematográfico tenemos coproducciones internacionales con diferentes países”, explica Coca, señalando que también “organizamos conciertos y ayudamos a distribuir a compañías de teatro” dentro del territorio estatal y fuera de estas fronteras.

‘Ante o avesío’ es el corto con guión y dirección de Xaime Miranda que acaban de presentar en el Festival de Cans y que, con el título internacional de ‘Facing the Umbra’, “este fin de semana va a estar en Reino Unido, estaremos también en Costa Rica”, ejemplifica, entre otros festivales a los que se llevará la película a lo largo del año. “Estamos en el mismo caso con varios creadores de Galicia, tanto preparando cortometrajes como largometrajes”, destaca.

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En el ámbito teatral, Artyc Content distribuye desde Ferrol las obras de artistas de renombre como puede ser Diego Anido, uno de los protagonistas de ‘As bestas’, papel por el que fue nominado al Goya, y ganador del Mestre Mateo a Mellor Actor de Reparto por su interpretación en la serie ‘Rapa’.

Entre otros ejemplos, la productora trabaja también con Raquel Nogueira, conocida por su aparición en ‘Animal’ y ‘El caso Asunta’ (Netflix), galardonada con otro Mestre Mateo a Mellor Serie Web por sus viralizadas ‘Historias vageniales’, cuyo éxito desencadenó en la creación del espectáculo ‘A historia vaxenial’ ('La Historia Vagenial'). Asimimo, Artyc también tiene acuerdo con la actriz y creadora Carlota Mosquera, cara visible como reportera y colaboradora de la TVG, que este año estrenó su proyecto teatral con ‘Ninguén tira fotos nos enterros’.

Por el lado musical se podría referenciar el compromiso con grupos de la comarca. Uno de ellos es Böj, con premios de relieve en el panorama folk estatal como el Runas (Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira) o el Folkez Blai (Ayuntamiento de Ermua, Euskadi), y otro Faltriqueira, un proyecto nacido en Pontedeume que llegó a llevar de gira nuestro género tradicional por EEUU.

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Además, por mencionar más casos fuera de este territorio, la productora ferrolana también está detrás de proyectos como los de Carmen Linares (Premio Princesa de Asturias de las Artes y Latin Grammy), el dúo chileno Emilia y Pablo (finalista a Mejor Álbum de Raíz en los MIN) y de una de las compañías más importantes de zarzuela en España, Clásicos de la Lírica.

Haciendo historia

Entre las distintas etapas que ha atravesado la firma se encuentra una imborrable para el público ferrolano: los cerca de 10 años que funcionó la Super 8, en el mismo local que a día de hoy ocupa la Urania, que es una de las salas con las que trabajan actualmente, a través del proyecto que presentaron este mismo mes, en colaboración con la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta.

En 2010 llegó la oportunidad que daría pie a este período, que los responsables recuerdan con cariño, especialmente por “la respuesta del público, que siempre fue muy satisfactoria, nos lo recuerdan también y nos sentimos queridos en ese sentido, porque para mucha gente de Ferrol fue una época bastante bonita”, valora Rubén Coca.

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Por aquel entonces encontraron “un hueco que ocupar”, tanto a nivel de Galicia como sobre todo en la localidad, ya que “nosotros veníamos de épocas anteriores, donde había muchas salas de conciertos en Ferrol”, y en ese momento todas ya habían cerrado. Así, desde Artyc Content entendieron este paso como “una evolución lógica”, respondiendo a la necesidad de ofrecer una programación cultural estable que no se limitaba a la música sino que también llegó a organizar actuaciones teatrales, poéticas, festivales de distintos géneros, proyecciones y ciclos cinematográficos.

La web del recuerdo

En la página salasuper8.com están disponibles recuerdos de todos esos eventos que acogió el emblemático escenario, donde “se puede acceder a todos los vídeos que hay de actuaciones, porque al final, nosotros grabábamos todos los conciertos” para volcar en su canal de YouTube, clasificados por año. De la misma manera, en esta plataforma se recopilan los infinitos carteles diseñados para anunciar las diversas citas. Se trata de la misma dirección que ya usaba la productora cuando la sala estaba en funcionamiento, más que como medio de comunicación con el público (ya que con este fin utilizaban las redes sociales), para agrupar todo el trabajo que se llevaba a cabo entre sus muros.

A día de hoy, “esa web se mantiene como recordatorio de lo que fue esa época”, sin actualizaciones de ningún tipo porque desde Artyc Content “miramos para adelante siempre”, con el objetivo de tener presentes cuáles son las opciones viables.

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Al mismo tiempo, la página “sirve también para ver que hay momentos que son más favorables para hacer determinadas cosas”, manifiesta Rubén Coca, que echa la vista atrás desde el lugar en que se encuentra actualmente, y destaca la importancia de “adaptarse un poco a los tiempos, en general, porque lo que pasó hace diez años no sé si se puede extrapolar a día de hoy”, teniendo en cuenta los cambios sociales.

Salas ao Vivo!

Como antiguos gestores de una, “vemos la importancia de lo que es fomentar el valor de las salas de conciertos como núcleos culturales importantes en los que un grupo se puede dar a conocer, cuando empieza sobre todo”, explica el productor. Cualquier banda “necesita su cocción para llegar a festivales”, continúa, apuntando que estos últimos se encuentran en el foco de la actualidad cultural, y regresando de alguna manera a ese discurso de la pertinencia de mantenerse conectado a la realidad social.

Bajo esta premisa nació la propuesta que presentó Artyc Content este mismo mes en la Guión Clube de Pontedeume, Salas ao Vivo!, una iniciativa pensada para “reflejar el panorama que hay en Galicia, sobre todo a nivel musical, de grupos jóvenes de todo tipo de estilos”, destaca. El resultado de este trabajo es una programación de un total de 22 conciertos, repartidos por nueve de este tipo de espacios de las cuatro provincias, entre los que se encuentran las propias instalaciones en las que se dio a conocer la idea y las que un día fueron la Super 8.

Pasada ya la fecha del concierto de Ulex, en la sala Guión Clube todavía está por tocar la banda Bala. También en el marco de este ciclo de música en directo, en la Urania de Ferrol se programó la actuación de Pablo Leira y queda por disfrutar la de High Paw.

No obstante, esta representa solo una parte del proyecto de Artyc Content, desde donde advierten de que se acercan nuevas actividades culturales, “tanto de cine como de teatro y de música”, por lo que animan a estos públicos a mantenerse atento a sus redes sociales (Instagram - FaceBook).