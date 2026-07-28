La oposición exigirá en el pleno la paralización de la licitación del futuro skatepark del parque Antón Varela

Las formaciones afirman que la construcción del skatepark restará superficie verde a la ciudad Daniel Alexandre

Los grupos de la oposición ferrolana llevarán el próximo jueves al pleno ordinario del mes de julio una moción para exigir al gobierno local que paralice la licitación de las obras del futuro skatepark del parque Antón Varela, en el barrio de Canido. La propuesta, que será presentada de forma conjunta, busca dar eco a las protestas de asociaciones socioculturales y memorialistas, que desde hace varias semanas, con la reactivación del proyecto, han expresado su rechazo a esta localización.

Y es que, como se recordará, la ubicación elegida para estas instalaciones deportivas comparte espacio con el memorial de las víctimas del franquismo, algo que, a juicio de estas entidades, supone una pérdida de solemnidad y de la “carga simbólica” del parque, especialmente tras la declaración, pendiente de oficializarse, de Ferrol como ‘Cidade da Memoria’. En este sentido, desde la asociación Memoria Histórica Democrática –una de las impulsoras tanto del monumento como de la futura denominación– se ha solicitado a la ciudadanía que acuda a la sesión plenaria “en apoio desta moción”.

Así, las tres formaciones censuraron que el Consistorio tomase la decisión de manera “unilateral”, apuntando, de igual modo, que los afectados llevaban desde la presentación inicial de la infraestructura proponiendo ubicaciones alternativas.

Otros argumentos

Si bien la significación del parque como eje de la futura denominación de Ferrol es el argumento principal de la oposición contra esta infraestructura, no es la única planteada en el texto. De este modo, las formaciones incidieron en que la urbe naval “precisa de zonas verdes”, insistiendo en que restar unos 400 metros cuadrados al parque de Canido para desarrollar la explanada “vai na liña contraria a termos unha cidade máis humanizada”.

Asimismo, defienden que las normativas urbanísticas actuales “están a impulsar estratexias de ‘despavimentación’”, promoviendo áreas arboladas, césped y parterres en oposición a firmes denominados “duros”, creando de esta forma más espacios para el ocio y el esparcimiento.