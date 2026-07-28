La convocatoria de ayudas para programas sociales de juventud y voluntariado está abierta hasta el 17 de agosto

Aneiros, este lunes, en Ciudad Jardín Emilio Cortizas

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, recordó este lunes durante su visita a la residencia familiar que la asociación Dignidad Galicia tiene en Ciudad Jardín que el plazo para solicitar las ayudas para la ejecución de programas con fines sociales dirigidos a la juventud y al voluntariado permanece abierto hasta el 17 de agosto.

La convocatoria de este año está dotada con 1,8 millones de euros, cuenta con cuatro líneas de actuación y, dependiendo de la propuesta que presenten, podrán acceder a ayudas que van desde los 5.000 a los 30.000 euros.

Aneiros recordó que, en el marco de este programa, la asociación Dignidad Galicia recibió el año pasado 8.000 euros que utilizaron para la adquisición de una furgoneta con la que hacer gestiones como el reparto de medicamentos y alimentos o para trasladar a las familias vulnerables que necesitan completar algún trámite administrativo o de otro tipo.

La delegada territorial puso en valor el trabajo de la entidad, con sus tiendas benéficas y su programa de infancia. “A actividade social é un piar da nosa sociedade”, señaló, “e o apoio da Xunta permitiu executar importantes programas na nosa comunidade”.

Dos residencias

Dignidad Galicia gestiona dos casas familiares en la provincia, dentro de su programa para la infancia que forma parte de la red de centros concertados de la Xunta. En ellas se ofrece alimentación, alojamiento, ropa, ocio y tiempo libre a sus usuarios. En Ciudad Jardín, la entidad tiene ocho plazas residenciales y cuatro de atención diurna para apoyo técnico.