La carralesa Canarga acometerá las obras de extensión del carril bici entre Doniños y San Xurxo

El proyecto dará continuidad al acometido el pasado 2021 Emilio Cortizas

La empresa Canarga Construcciones, con sede en Carral, será la responsable de acometer las obras de extensión del carril bici entre Doniños y San Xurxo. El proyecto, que fue presentado por primera vez tras la Xunta de Goberno Local del pasado 8 de junio, tendrá finalmente un coste de 74.148,99 euros, que serán sufragados a través del Plan Provincial de Cooperación POS+ Adicional 2/2025.

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Como se recordará, las obras, con un plazo de ejecución de dos meses –por lo que se espera que estén finalizadas antes de que termine el presente 2026–, consistirán en la ampliación en 285 metros del carril bici existente que parte del arenal de Doniños y que bordea el pinar en dirección a San Xurxo. En este sentido, la senda llegará hasta escasos metros antes de que el vial tome la denominación Vila da Area, en la intersección con la calle Arealba.

“Seguimos traballando en convertir Ferrol nunha cidade máis saudable e que teña maior mobilidade”, aseguró el alcalde, apuntando que el objetivo del Consistorio es seguir la senda que ya se está recorriendo en muchas grandes urbes de Galicia y España. La intervención, destacó el regidor, permitirá “que os ciclistas deixen de compartir a calzada co tráfico rodado neses 300 metros”, además de dar continuidad “a un intinerario que quedou conxelado no tempo fai moitos anos” –concretamente en 2021–.

La continuación, apuntó Rey Varela, tendrá una extensión de 2,5 metros de ancho a lo largo de todo el trazado y la actuación incluirá también la red de recogida de pluviales a través de una ligera pendiente del 1,5% cara a la calzada y de varios sumideros instalados a lo largo del vial. Asimismo, contempla igualmente la adecuación de todos los accesos y la reposición de la señalización horizontal y vertical.

Lavadero de Esmelle

También en el ámbito de las infraestructuras, la XGL de ayer lunes aprobó la adjudicación por 52.998 euros a la empresa cambresa Meraki los trabajos de recuperación del lavadero de Esmelle. A este respecto, el alcalde insistió en que el objetivo del Concello es “seguir poñendo en valor o patrimonio etnográfico” del municipio y, por ello, continúa rehabilitando estos equipamientos en las parroquias ferrolanas.

La cubierta será sustituida empleando un material más resistente Jorge Meis

El elemento, construido en 1960, cuenta con una planta rectangular de 42 metros cuadrados y a día de hoy presenta problemas estructurales. La actuación, de este modo, consistirá en la retirada de la cubierta y la armazón de madera que la sostiene para, posteriormente, derribar las vigas y pilares de hormigón. Estos serán sustituidos por unos nuevos de castaño tratado. De igual forma, las tejas curvas del techo serán sustituidas por un material sin especificar que aportará más durabilidad.