Ferrol pide hacer un uso responsable del agua ante la caída de la capacidad del embalse al 66%

El embalse, en una imagen tomada en el mes de febrero Jorge Meis

El volumen de agua embalsada en As Forcadas es actualmente el más bajo desde 2001, una situación a la que, explica el Concello, se ha llegado después de varios meses con precipitaciones “moi inferiores á media” y al aumento de la demanda durante el verano.

El concejal de Servizos, José Tomé, presentó este martes en la comisión del área un informe que pone de relieve la delicada situación del embalse. Así, explicó que las precipitaciones entre marzo y junio de este año fueron de 249,1 litros por metro cuadrado, es decir, el valor más bajo en las últimas dos décadas y media. Este volumen es el 61% de 2017 –que es cuando se declaró la última prealerta por sequía– y cerca de un 46% menos que la media de los últimos diez años.

Los datos del último mes son todavía más alarmantes. Se recogieron 6,4 litros por metro cuadrado, con el agravante de que la previsión de lluvias es “escasa ou nula” para las próximas semanas, advierte el edil. En esa línea recordó que la media de precipitaciones en los últimos años en los meses de agosto y septiembre fue de 64,5 y 82,6 litros por metro cuadrado respectivamente.

“Pequenos xestos”

La meteorología es una parte del problema de la escasez, pero no la única. Así, la empresa municipal de aguas, Emafesa, ha detectado un incremento de consumos “pola compoñente turística das zonas costeiras do sistema fornecido desde As Forcadas”, pero también por la actividad industrial. Por todo ello, el concejal de Servizos hace un llamamiento a la ciudadanía para hacer un “uso responsable da auga”.

En ese sentido, explica que todo pequeño gesto ayuda, como cerrar el grifo cuando no se esté utilizando, reparar las fugas, poner los electrodomésticos a carga completa o limitar el riego a lo imprescindible. “Todo isto axudará a reducir o consumo e evitar o desperdicio”.

Río do Pozo, el doble

Por su parte, el grupo municipal de Ferrol en Común –FeC– explicó que el panorama que se describe en el informe firmado por un ingeniero de Emafesa apunta a un “nivel crítico” y las posibilidades de que se agrave por la previsible escasez de precipitaciones a lo largo de las próximas semanas.

La formación liderada por Jorge Suárez esgrime el último informe de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en el que se “certifica esta advertencia”, al situar el pasado lunes el nivel de ocupación por debajo del 67%, “sendo o momento da maior presión turística e un alto uso industrial, tendo en conta que o polígono do Río do Pozo duplicou os seus consumos dende 2023”.

Además, FeC va más allá de los consumos y alude a la “progresiva eutrofización do encoro” que se recoge en el informe, “coa conseguinte mala calidade da auga bruta, o que incrementa tamén o propio consumo de auga polas necesidades de tratala e potabilizala, estando dende o 3 de xullo en estado de alerta, situándose o nivel de cianotoxinas en >23,75 mg/l”.

Por ello, Ferrol en Común insta al gobierno local a “actuar, informando e concienciando á poboación dun consumo responsable, prohibindo os consumos superfluos e instando a Augas de Galicia a tomar as medidas oportunas en relación cos desaugamentos”.

Además, exige a la administración local “que non se mire para outro lado e que se fagan públicos os informes para que quede garantido o abastecemento e a calidade da auga nos próximos meses”.