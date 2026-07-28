Ferrol en Común solicitará la retirada de la estatua del Marqués de la Ensenada

Estatua del Marqués de la Ensenada en los Jardines de San Francisco Jorge Meis

El grupo municipal de Ferrol en Común anunció hoy martes la segunda de las dos mociones que llevará al pleno ordinario de este jueves: la retirada de los Jardines de San Francisco de la estatua del Marqués de la Ensenada. La propuesta, que se suma así a la incorporar la lancha de Mugardos al Plan de Transporte Metropolitano, se centra en la propia figura histórica de Zenón de Somodevilla y cómo esta es “incompatible coa defensa dos dereitos humanos, a igualdade e a inclusión que deben promover as institucións”.

En este sentido, la formación recordó que esta estatua está en este espacio en recuerdo a su contribución en la construcción del Arsenal Militar. No obstante, apunta, en el desarrollo de esta obra “participaron persoas condenadas a traballos forzados”, relacionando esto con la “responsabilidade” del político con la Gran Redada de 1749, “unha operación de persecución e detención masiva do pobo xitano”. Así, considera que es “unha contradicción” que la ciudad conserve este monumento “mentres o Concello participa cada ano en actos institucionais en defensa da igualdade e dos dereitos” de este mismo colectivo.

Por tanto, la agrupación defenderá en la sesión la necesidad de su retirada en consonancia con los valores municipales.