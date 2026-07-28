Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol en Común solicitará la retirada de la estatua del Marqués de la Ensenada

La formación considera que la figura del político es incompatible con los valores democráticos

Redacción Ferrol
28/07/2026 18:08
jardines san Francisco
Estatua del Marqués de la Ensenada en los Jardines de San Francisco
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal de Ferrol en Común anunció hoy martes la segunda de las dos mociones que llevará al pleno ordinario de este jueves: la retirada de los Jardines de San Francisco de la estatua del Marqués de la Ensenada. La propuesta, que se suma así a la incorporar la lancha de Mugardos al Plan de Transporte Metropolitano, se centra en la propia figura histórica de Zenón de Somodevilla y cómo esta es “incompatible coa defensa dos dereitos humanos, a igualdade e a inclusión que deben promover as institucións”.

En este sentido, la formación recordó que esta estatua está en este espacio en recuerdo a su contribución en la construcción del Arsenal Militar. No obstante, apunta, en el desarrollo de esta obra “participaron persoas condenadas a traballos forzados”, relacionando esto con la “responsabilidade” del político con la Gran Redada de 1749, “unha operación de persecución e detención masiva do pobo xitano”. Así, considera que es “unha contradicción” que la ciudad conserve este monumento “mentres o Concello participa cada ano en actos institucionais en defensa da igualdade e dos dereitos” de este mismo colectivo.

Por tanto, la agrupación defenderá en la sesión la necesidad de su retirada en consonancia con los valores municipales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620