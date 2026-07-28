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Ferrol

Ferrol aprueba ayudas para mejorar la empleabilidad de mujeres vulnerables

Recibirán cuantías el Patronato Concepción Arenal y las Oblatas

Redacción Ferrol
28/07/2026 18:45
Visita de Rey Varela y Miramontes al centro de las Oblatas
Visita de Rey Varela y Miramontes al centro de las Oblatas
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El Patronato Concepción Arenal y las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor recibirán una ayuda del Concello para desarrollar programas de mejorar de la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad. 

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó tras la Xunta de Goberno de que el Patronato percibirá 25.000 euros que le permitirán realizar un programa integral para la adquisición de habilidades sociales y lograr así la autonomía personal. 

Por su parte, las Hermanas Oblatas utilizarán los 20.000 euros de la subvención nominativa aprobada este lunes por el ejecutivo local para desarrollar proyectos de inserción social relacionados con mujeres en riesgo de exclusión social.

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