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Ferrol

Equiocio Social participa en la iniciativa ‘1 m2 contra la basuraleza’ en la limpieza del río Xunto, en Esmelle

En la actividad participaron varias de las entidades que están integradas en la iniciativa

Redacción Ferrol
28/07/2026 18:38
Las entidades sociales que colaboran con el certamen participaron en la iniciativa
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Equiocio participó el pasado fin de semana en la iniciativa ‘1 metro cuadrado contra la basuraleza’ del proyecto Libera, que organizan en toda España Ecoembes y SEO Birdlife, con una acción de limpieza y recogida de residuos que se desarrolló en la desembocadura del río Xunto, en la playa de Esmelle. 

En la actividad participaron varias de las entidades que están integradas en Equiocio Social, es decir, ASCM, Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, Adope, Patronato Concepción Arenal y Návitas. 

La organización del certamen ecuestre y de ocio familiar que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el Campo de As Cabazas, en Covas, explica que entre sus objetivos está la sostenibilidad y la protección de las zonas naturales de especial relevancia, como es el caso, de ahí su apuesta “por el trabajo colaborativo”. 

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