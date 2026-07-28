El PSOE propone al Concello la creación de una red municipal de refugios climáticos

Las instalaciones públicas pueden emplearse como refugios climáticos AEIG

El grupo socialista avanzó este martes que llevará al pleno ordinario del mes de junio, en forma de moción, una solicitud al gobierno local para que cree una red municipal de refugios climáticos. Desde la agrupación se argumenta que los cambios ambientales son uno de los principales retos a los que se enfrentan a día de hoy todas las administraciones, con fenómenos meteorológicos “extremos” cada vez “máis frecuentes e intensos”.

Esta situación, insiste, “afecta á saúde das persoas, á economía e ao funcionamento das cidades”, incluida Ferrol, por lo que la agrupación considera que el Concello “debe prepararse mediante políticas de adaptación que protexan especialmente” a los colectivos más vulnerables, como los vecinos mayores o los de menor edad.

En este sentido, desde el PSOE ferrolano se recuerda que muchas ciudades europeas ya han desarrollado su propia red de estos refugios, empleando para ello instalaciones públicas como bibliotecas, centros sociales o equipamientos deportivos. Para ello, apunta, se adaptaron dichos espacios, dotándolos de sistemas de climatización, ventilación, acceso a agua potable, zonas de descanso e información, además de garantizar la plena accesibilidad de los mismos y establecer “protocolos de apertura durante episodios de calor ou frío extremos”.

Al mismo tiempo, los socialistas también instan al Consistorio a impulsar “unha cidade máis verde”, implementando “solucións baseadas na natureza”, como la creación de corredores ecológicos, además de proteger el arbolado existente.