Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Arranca la licitación para la reforma de cuatro locales en el mercado municipal de Caranza

El Concello destinará cerca de 100.000 euros a esta intervención estratégica

J. Guzmán
J. Guzmán
28/07/2026 10:56
Los locales albergarán una mercería, una floristería y una oficina de lotería
Los locales albergarán una mercería, una floristería y una oficina de lotería
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció ayer lunes, al término de la Xunta de Goberno Local, el inicio de la licitación de la reforma de cuatro locales comerciales en el exterior del mercado municipal de Caranza. La actuación, como se recordará, fue anunciada por primera vez hace escasamente dos semanas, tras darse luz verde al proyecto básico y de ejecución. Así, el regidor puso en valor la importancia de esta intervención tanto para el barrio, puesto que supone un nuevo paso en la renovación de su plaza de abastos, como para estos espacios en general. En este sentido, Rey Varela apuntó que, tras la reforma de la pescadería de Ucha y la reurbanización del mercado de Recimil, “faltaba” acometer obras en el de Caranza.

Serán los locales 3, 4, 5 y 6, actualmente en desuso, los que se renovarán por 96.750 euros de cara a que, en los próximos meses, alberguen una mercería, una floristería y una lotería.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620