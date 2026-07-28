Arranca la licitación para la reforma de cuatro locales en el mercado municipal de Caranza

Los locales albergarán una mercería, una floristería y una oficina de lotería Emilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció ayer lunes, al término de la Xunta de Goberno Local, el inicio de la licitación de la reforma de cuatro locales comerciales en el exterior del mercado municipal de Caranza. La actuación, como se recordará, fue anunciada por primera vez hace escasamente dos semanas, tras darse luz verde al proyecto básico y de ejecución. Así, el regidor puso en valor la importancia de esta intervención tanto para el barrio, puesto que supone un nuevo paso en la renovación de su plaza de abastos, como para estos espacios en general. En este sentido, Rey Varela apuntó que, tras la reforma de la pescadería de Ucha y la reurbanización del mercado de Recimil, “faltaba” acometer obras en el de Caranza.

Serán los locales 3, 4, 5 y 6, actualmente en desuso, los que se renovarán por 96.750 euros de cara a que, en los próximos meses, alberguen una mercería, una floristería y una lotería.