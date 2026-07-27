Últimos días para apuntarse a las pruebas de clasificación en una de las 7 lenguas de la Escola de Idiomas de Ferrol

Las pruebas permiten clasificarse a los diferentes cursos Daniel Alexandre

La Escola de Idiomas de Ferrol, con sedes también en As Pontes y Cedeira centradas en la lengua inglesa, tiene abierto el plazo de inscripción para las pruebas de clasificación, que permiten a cualquier persona que no haya estado matriculada en el centro en los dos últimos cursos acreditar el conocimiento lingüístico que ya posee a pesar de que carece de su titulación.

Esta prueba para cualquier idioma que se imparte en la EOI (alemán, francés, gallego, español, inglés, italiano y portugués), consta de una parte escrita y otra oral, y se llevará a cabo el 2 o 3 de septiembre, en función de la lengua elegida.

El plazo de inscripción cerrará este miércoles 29, a las 14.00 horas, a través del correo eoi.ferrol.administracion@edu.xunta.gal, a donde habrá que enviar un formulario accesible en la página web, copia del DNI, NIE, TIE o Pasaporte y justificante del pago de 17 euros, ya se realizara en línea o en el banco. Con el resultado de la prueba ya se puede realizar la matrícula del curso al que se accede.