París de Noia y La Misión serán el broche de oro a las fiestas de Ferrol

Actuación de la París de Noia el pasado mes de junio Cedida

La emblemática orquesta París de Noia y los madrileños de La Misión serán los encargados de poner el broche de oro a las fiestas de verano de Ferrol en su última jornada, la de San Ramón, el 31 de julio.

Así lo confirmaba el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, este lunes, precisando que será La Misión quien comience la actuación a las 20.30 horas, antes de los fuegos, y la formación gallega cogerá el testigo después del espectáculo pirotécnico, a las 00.00 horas.

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Ambas compartirán espacio en el puerto de Curuxeiras, destinándose para este doble pase un total de 76.084,80 euros, siendo la París quien se embolsa 35.090 y la formación madrileña 40.994,80 euros.