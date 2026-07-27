Navantia convoca 50 plazas de ingeniería para el astillero de Ferrol

Operarios trabajan en la fragata 'Bonifaz', en el mes de mayo Jorge Meis

Navantia ha publicado este lunes la convocatoria de 50 nuevas plazas, la mayor parte de ingeniería, para el astillero de Ferrol. Las personas aspirantes tendrán que entrar en el portal de empleo para conocer los requisitos y la documentación necesaria para participar en el proceso selectivo. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 12.00 horas del 15 de septiembre.

En cuanto a los perfiles, todos son 'sénior', es decir, con al menos cuatro años de experiencia en el puesto al que se opta. Así, son nueve vacantes de ingeniero para el área de Producción y tres para Turbinas. Además, se crean dos plazas de ingeniero en cada una de estas especialidades: hardware, en presupuestos de Reparaciones, en aprovisionamiento, instalaciones de servicios de tubería, en diseño de modelo 3D de instalaciones de equipo y habilitación y en proyectos del área de Seguridad.

Por último, se convoca una plaza de ingeniero jefe de zona y otra en cada una de las siguientes ramas: software; gestión; área comercial de Reparaciones; proyectos del COEX Digital Twin; proyectos; métodos de instalación; gestión de materiales; gestión de programas de adiestramiento; gestión de plataforma; en mejora de procesos; en diseño de modelo 3D de sistemas eléctricos; en diseño de sistemas integrados en control de plataforma; en integración de sistemas de mando y exploración; en cableados, rutas y conexionados de sistemas de mando y exploración; en gestión de Sociedades de Clasificación; en coordinación de programas; en herramientas de ingeniería y otra en Compras.

En cuanto a titulados superiores, se convocan las siguientes plazas en planificación de programas, para el área de compras en Reparaciones, de controller económico, de gestión de programas y, finalmente, dos para compras de equipos y de industria auxiliar.